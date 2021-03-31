إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني وأحدثهم صفاء الطوخي

الفنانة صفاء الطوخي وعدد من نجوم الفن أعلنوا في الساعات الأخيرة إصاباتهم بفيروس كورونا، وكشف البعض الآخر عن تطورات حالته الصحية في العزل المنزلي.

إصابة الفنانة صفاء الطوخي بفيروس كورونا

وأعلنت اليوم الفنانة المصرية صفاء الطوخي إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك، لتصبح أحدث الفنانين المصابين بالفيروس، وكشفت عن تواجدها في العزل المنزلي واستقرار حالتها الصحية، وتوقفت صفاء الطوخي عن تصوير أعمالها الدرامية لرمضان المقبل بعد إصابتها، إذ تشارك هذا العام في مسلسلي "كوفيد 25" مع يوسف الشريف، و"خلي بالك من زيزي" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح.

إصابة الفنان دياب بفيروس كورونا

وسبق الفنانة صفاء الطوخي الفنان دياب بإعلان إصابته وزوجته بفيروس كورونا، ونشر على حسابه بفيسبوك خبر إصابته وقال:" الحمد لله رب العالمين أنا وزوجتى إيجابى كورونا.. الحمد لله الشافي"، وتوقف أيضاً دياب عن تصوير أحدث أعماله في مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة وأحمد السقا وذلك بسبب إصابته بالفيروس.

إصابة فاطمة الصفي بكورونا بعد تلقيها اللقاح

وكانت الفنانة فاطمة الصفي قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا رغم تلقيها اللقاح و نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت فيه: "أنا أخدت لقاح الجرعة الأولى من فايزر فقلت أروح وأسوي تحاليل على صحة السلامة، وكان ذلك بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الثانية، وقلت أسوي فحص المهم طلعت نتيجتي أمس إيجابية.. ومن وقتها أخدت الجرعة الأولى مش مخالطة أحد المهم فقلت عادي يصير وفي مجال إنه فايزر من 2 الى 5 بالمئة أن تأتي نتيجة المسحة إيجابية حسب ما قرأت عنه".

وطمأنت فاطمة الصفي الجمهور على حالتها الصحية وقالت إنها لا تشعر بأي أعراض وتلتزم بالإجراءات الوقائية وبالعزل المنزلي، وشهدت الفترة الماضية إصابة عدد من النجوم بفيروس كورونا أيضاً ومن بينهم هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، في حين أعلنت مؤخراً الفنانة هنا الزاهد تعافيها من الفيروس بعد أيام من إعلان إصابتها.