أزماتهما القضائية مستمرة.. سمية الخشاب تحصل على حكم جديد ضد أحمد سعد

سمية الخشاب واصلت انتصارها على طليقها أحمد سعد قضائياً، وذلك بعد حصولها اليوم على حكم قضائي جديد ضده وإلزامه بدفع نصف مليون جنيه إليها.

إلزام أحمد سعد بدفع نصف مليون جنيه لسمية الخشاب

وأصدرت محكمة الأسرة اليوم في القاهرة حكماً جديداً ضد الفنان أحمد سعد، ضمن الأزمات القضائية له مع طليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمت المحكمة أحمد سعد بدفع مبلغ نصف مليون جنيه مصري إلى سمية الخشاب كمؤخر صداق بعد طلاقهما، ولم يعلق الطرفان على التطورات الأخيرة في القضية والتي تكشف عدم انتهاء أزماتهما رغم مرور فترة طويلة على طلاقهما.

أزمات سمية الخشاب وأحمد سعد مستمرة

ولا يعتبر ذلك الحكم الأول الذي تحصل عليه سمية الخشاب ضد أحمد سعد بعد طلاقهما، وحصلت في نهاية العام الماضي على حكم بالحصول على 270 ألف جنيه من أحمد سعد، وذلك بعد خلافاتهما على إجراءات الطلاق ونفقة المتعة، وذلك قبل أن تواجه سمية الخشاب عدة تهديدات بالحبس في إطار القضايا بينهما، بسبب اتهام أحمد سعد لها بإصدار شيكات بدون رصيد، وحصل وقتها أحمد سعد على حكم قضائي بسجن سمية الخشاب بمدة 3 سنوات، بسبب خطأ في الإجراءات، قبل أن تلغي المحكمة قرارها بسجن سمية الخشاب وتعود الخلافات بينهما مؤخراً بسبب إجراءات الطلاق.

أعمال أحمد سعد وسمية الخشاب

وبدأ خلافات سمية الخشاب وأحمد سعد بعد طلاقهما مباشرة بحرب تصريحات بينهما قبل أن تنتقل للقضاء بسبب الخلافات المالية بينهما بعد الطلاق، ويبدو أن الحرب القضائية بينهما لم تنته بعد رغم صدور حكم أخير بإلزام أحمد سعد بدفع نصف مليون جنيه إلى سمية الخشاب، وذلك بسبب وجود عدة قضايا أخرى مستمرة بينهما في محكمة الأسرة.

وعلى الجانب الفني، واصلت سمية الخشاب الترويج لأحدث أعمالها الفنية في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، ونشرت برومو للمسلسل وعدة صور من كواليس دورها وشخصيتها "حلاوتهم" في المسلسل، والذي تعود به إلى الدراما بعد غياب سنوات، في الوقت الذي أعلن به أحمد سعد عن تسجيله لأغنية تتر مسلسل "ضل راجل" لياسر جلال في موسم رمضان المقبل.