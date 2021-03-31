سارة التونسي ترد على مطالبتها بدفع تعويض لمنتج مسلسل يسرا:"تعرضت لاعتداء وتهديد وخسائر مالية"

سارة التونسي صعدت أزمتها مع منتج مسلسل يسرا "حرب أهلية"، بعد استبعادها من المسلسل، وكشفت تفاصيل جديدة من أزمتها في المسلسل في بيان جديد لها.

سارة التونسي تكشف تطورات أزمتها مع مسلسل "حرب أهلية"

ونشرت سارة التونسي بيان جديد على صفحتها بفيسبوك ضد المنتج جمال العدل، منتج مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا، وكشفت به عن تطورات أزمتها معه بعد استبعادها المفاجيء من العمل، وقالت:" شركة "العدل جروب" تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس و مصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل "حرب أهلية"، ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني و تسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة".

سارة التونسي تتهم جمال العدل بتهديدها وتشويه سمعتها

وتابعت سارة التونسي في بيانها:"ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي، ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه! من يطالب من؟! على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد "شركة العدل جروب"، كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم وكلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري".

سارة التونسي تصعد أزمتها ضد المنتج جمال العدل

وكشفت سارة التونسي عن تفاصيل جديدة في الخلافات بينها وبين شركة "العدل جروب" بعدما نشرت نص الشكوى التي تقدمت بها لنقابة الممثلين، وقالت إنها كان من المفترض ان تصور مسلسل علي ربيع الجديد "أحسن أب" وفوازير رمضان وعدة أعمال أخرى ولكنها تفرغت لمسلسل "حرب أهلية"، قبل ان تفاجأ باستباعدها، واتهمت شركة الانتاج بمحاولة بالسب والقذف واهانتها في موقع التصوير ومحاولة الاعتداء عليها جسدياً بعد اعتراضها على الأمر.

وقالت سارة التونسي إن الشركة تعمدت اهانتها بعدم ابلاغها بالاستبعاد إلا بعد حضورها موقع التصوير وفي حضور بديلتها الفنانة أروى جودة وقالت في شكواها:"تعمدوا إهانتها بان تحضر إلى موقع التصوير وتتفاجيء باستبدالها بممثلة أخرى تدعى أروى جودة لتقوم بنفس الدور"، وذلك بعد ان انتهت سارة التونسي من تصوير ما يقارب 15 حلقة من دورها في المسلسل.