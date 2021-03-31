فيديو وصور من كواليس حفل زفاف يارا قاسم والمخرج محمد وفا ويوثقان قصتهما بفيلم سينمائي

يارا قاسم، الفنانة السورية، احتفلت بزفافها أمس على المخرج السعودي محمد وفا، وشاركت الجمهور فيديو وصور من كواليس حفل الزفاف.

يارا قاسم تحتفل بزفافها على المخرج السعودي محمد وفا

ونشرت الفنانة السورية يارا قاسم عدة صور وفيديوهات من حفل زفافها على المخرج محمد وفا، واستعرضت رومانسيتها معه في جلسة تصوير رومانسية بعد الزفاف، وكذلك خطفت الأنظار بسبب إطلالتها وفستان زفافها ورومانسيتهما بالإضافة إلى مشاركتها الجمهور لكواليس حفل زفافها على انستقرام.

فيديو وصور من كواليس حفل زفاف يارا قاسم

وكشفت يارا قاسم عدة لقطات من حفل زفافها وكواليسه في لقائها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ"، وقال زوجها إن قصة تعارفهما جميلة ومشوقة لدرجة إنه سينفذها في فيلم سينمائي، وعبرت يارا قاسم عن حماسها للفيلم السينمائي الذي سينقلان به قصة زواجها، وقالت إنها حصلت على أجازة من أعمالها الفنية الفترة المقبلة بسبب زواجها ولرغبتها في السفر وقضاء شهر العسل مع زوجها.

رومانسية يارا قاسم وزوجها

وكانت يارا قاسم قد أعلنت أمس زواجها من المخرج السعودي محمد وفا، ونشرت صورة من حفل الزفاف على حسابها بانستقرام وعلقت قائلة:" من أول نظرة كنا منعرف انو رح نتزوج"، قبل أن تنشر صور أخرى استعرضت بها فستان زفافها وإطلالتها، وتلقت رسائل التهاني من الجمهور وعدد من زملائها الفنانين على زواجها المفاجيء.

ويذكر أن يارا قاسم بدأت مسيرتها الفنية في عام 2017 من خلال مشاركتها في مسلسل "الهيبة" الجزء الأول، قبل مشاركتها في مسلسل "دفعة بيروت"، بشخصية "بيا"، بالإضافة إلى عدة أدوار في مسلسلات "ممالك النار" و"بدون قيد" و"دولار" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في مسلسل "قارئة الفنجان" على تطبيق "شاهد" بمشاركة عدد من النجوم مثل أحمد فهمي وورد الخال وباسم مغنية ومحمود الليثي.