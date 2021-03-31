20 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم The Marksman

تمكن فيلم The Marksman من زيادة إيراداته بـ حوالى الـ 3 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت الإيرادات إلى 20 مليون و 464 ألف دولار أمريكى، وكانت قد وصلت في الأسبوع الماضى إلى 17 مليونًا و734 ألف دولار أمريكى، منذ طرح فى 15 يناير الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 14 ملايين و781 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و5 ملايين و682 ألف دولار أمريكى فى مختلف دول العالم.

وإلى الآن، لم يصل فيلم The Marksman إلى عدد من دور العرض بـ جميع الدول حول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذى أدى فى إغلاق عدد من السينمات حول العالم من جديد بسبب الموجات الإضافية، للفيروس الذى انتشر منذ حوالى العام حول العالم.

يدور فيلم The Marksman حول مربى ماشية على حدود أريزونا، الذى يصبح بالصدفة المدافع غير المتوقع عن صبى مكسيكى يفر، من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

ويقوم ببطولة فيلم The Marksman ليام نيسون، جاكوب بيريز، هاري مالدونادو، تيريزا رويز، ألفريدو كيروز، شون أ. روساليس، خوسيه فاسكيز، خوان بابلو رابا، انطونيو ليبا، كلارك سانشيز، أليكس نايت، ديلان كينين، العمل من إنتاج شركة Open Road Films.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.