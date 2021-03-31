الخميس المقبل.. فن الرسوم المتحركة بالهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر "بأرض الأوبرا" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 1 ابريل ، "صالون السينما الوثائقية"، ويتناول هذا الشهر " فن الرسوم المتحركة في مصر ".

يدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش ، ويستضيف الفنانة عطية عادل خيري، الفنان أحمد حنفي، ونجل الفنان نصحي اسكندر.

حيث يتم مناقشة تجربة الأخوة " فرانكل" في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين في مجال الرسوم المتحركة، ويلي الصالون عرض فيلم الرسوم المتحركة " مشمش افندي" .