مع بدء العد التنازلي للحدث الذي ينتظره العالم "موكب المومياوات الملكية"، تطلق وزارة السياحة والآثار فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل. يحكي الفيلم تاريخ الـ 22 مومياء ملكية التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط يوم السبت المقبل 3 إبريل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد من الفنانين المصريين يشاركون في فيلم ترويجي بمناسبة قرب انطلاق ”موكب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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