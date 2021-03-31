منى السابر تعلق على أنباء زواجها للمرة الثانية وهذا ما ستفعله عند ارتباطها مجددًا .. بالفيديو

منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، قررت الرد على الشائعات التي خرجت عنها خلال الساعات الأخيرة، والتي تزعم زواجها رغم مرورها بأزمات مع ابنتها الشابة، حيث ظهرت منى في مقطع فيديو جديد لتعلق على الأمر.

منى السابر تعلق على أنباء زواجها للمرة الثانية

منى السابر قالت إن أنباء زواجها للمرة الثانية مجرد شائعة، مؤكدة أنها لن ترفض الزواج في حال التقت بشخص مناسب، مشددة على أنها غير متزوجة حالياً وأنها لو كانت كذلك لقامت بإعلان الأمر واستعراض خاتم الزواج والهدايا وما إلى ذلك.

ولاقى الفيديو الذي ظهرت فيه منى السابر تفاعل قطاع كبير من الجمهور، الذين أيدوا رغبتها في الزواج مجددًا، بعد طلاقها من والد أبنائها المنتج البحريني محمد الترك.

أزمة منى السابر مع ابنتها حلا الترك

الجدير بالذكر أن منى السابر قد مرت بأوقات عصيبة خلال الأيام الماضية بعد صدور قرار بحبسها لمدة عام مع التنفيذ في قضيتها مع ابنتها حلا الترك، والذي تسبب في موجة تعاطف من النجوم معها، إلا أنها تم إعطائها مهلة لتسديد ديونها ووقف قرار حبسها.

وصدر الحكم ضد منى السابر بحبسها لمدة عام مع التنفيذ وذلك على خلفية حصولها على مبالغ مالية من ابنتها حلا الترك بينما لم تعيد هذه المبالغ للأخيرة التي أقامت دعوى ضد والدتها التي أكدت أن الحكم الذي صدر ضدها بالسجن مع التنفيذ لا يمكن إيقافه حتى في حال دفع الأموال بشكل قانوني لابنتها، لكن مع المساندة الكبيرة من النجوم في الساعات الماضية الذين أعلنوا عن دعمهم الكامل لها في موقفها واستعداد بعضهم لسداد ديونها والمطالبة بمنحها فرصة لتسديدها، قد أصدرت المحكمة البحرينية المختصة بنظر القضية قرار جديدا يمنح منى السابر مهلة من أجل سداد المبلغ.

منى السابر مصدومة من ابنتها

منى السابر استنكرت في تصريحات سابقة لبرنامج "et بالعربي" ما صرحت به ابنتها حلا الترك في الفترة الأخيرة، والتأكيد على أنها لا تعلم تفاصيل ما يحدث بالقضية، لافتة إلى أن ابنتها إذا كانت لا تعلم شيئًا مثلما تقول فلماذا ذهبت لتشهد ضدها؟، وأعربت منى السابر عن صدمتها مما فعلته ابنتها، وأكدت أنها حتى اللحظة الأخيرة قبل المحاكمة، كانت تتوقع أن تتنازل ابنتها عن القضية، إلا أنها بمجرد النطق بالحكم ضدها شعرت وكأنها تلقت طعنة في صدرها من أقرب الناس إليها، مضيفة: "اللي بيهمني في الموضوع دوت الخليج بنتي، وما كنت اتوقع لآخر لحظة إنها تكمل ما بدأته".