أمل العوضي متهمة بتقليد ياسمين صبري للمرة الثانية.. صور وفيديو

أمل العوضي النجمة الكويتية، احتفلت مساء يوم أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ32 في حفل فخم حضره المقربين منها، حيث شاركت الجمهور بصور وفيديوهات من الحفل عبر حسابها على انستجرام.

أمل العوضي تحتفل بعيد ميلادها

أمل العوضي نشرت عدة صور وفيديوهات عبر حسابها على انستجرام ظهرت فيها وهي تستعرض أجواء الحفل والهدايا التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها، إضافة إلى وقوفها بجانب الكعكة الفخمة، وعبرت عن مدى سعادتها بهذا اليوم المميز.

وتلقت أمل العوضي التهاني من قبل عدد من أصدقائها بيوم ميلادها، ومن بينهم الإعلامية لجين عمران وآخرين، إلا أن عدد من متابعيها شبهوا إطلالتها بإطلالة الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي ظهرت بها في مهرجان الجونة قبل سنوات، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأصفر البراق.

أمل العوضي تقلد ياسمين صبري؟

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تقلد فيها أمل العوضي ياسمين صبري، وترتدي فستان مشابه لما ارتدته النجمة المصرية، حيث ظهرت قبل عدة أشهر، وهي ترتدي نفس الفستان الذي ارتدته ياسمين في جلسة تصوير جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عقب زواجهما.

ووقتها قالت الفنانة أمل العوضي أن الفستان الذي ظهرت به الفنانة ياسمين صبري ليست أول ما قامت بإرتدائه بل دوت الخليج وذلك خلال فيديو كليب "ياللي أحبك موت" مع الفنان ماجد المهندس والذي تم تصويره قبل فترة طويلة لكن نظرا للأوضاع الخاصة بكورونا تأجل عرض الفيديو كليب، وأكدت أمل العوضي أنها ارتدت هذا الفستان قبل الجميع فقالت رد على سؤال إحدى المتابعات لها: "حبيبتي انا لابسته في كليب (ياللي احبك موت) قبل الكل لكن تأخر عرضه لظروف الكورونا ورمضان، من شهر 1.. تقدرين تتأكدين بعيونج".

أمل العوضي تتصدر الترند بسبب ملامحها المتغيرة

الجدير بالذكر أن أمل العوضي الفنانة الكويتية أثارت حيرة متابعيها في ظهورها مؤخرًا، حيث نشرت عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها بملامح متغيرة للغاية، عما اعتاد عليه الجمهور، فظهرت بوجه أنحف من ذي قبل وبتغير ملحوظ في منطقة الأنف والفم، إضافة إلى تغيير كبير من طريقة وضع المكياج، وهو ما جعل ملامحها متغيرة، وتسببت في ارتباك الجمهور حيث إنهم لم يتعرفوا عليها من المرة الأولى.

وأثارت النجمة الكويتية الجدل بين متابعيها، فبعضهم اعتقد أنها خضعت لعمليات تجميل مبالغ فيها تسببت في تغير ملامحها بهذه الطريقة، فيما اعتبر آخرون أنها ربما استخدمت أحد الفلاتر لتغيير شكلها قليلا، ولفتوا إلى أن ملامحها الطبيعية أجمل كثيرًا.