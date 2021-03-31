ابنة روبي تخطف الأنظار بظهورها مع والدها سامح عبد العزيز في لوكشين التصوير، فالمخرج المصري عبدالعزيز شارك متابعيه عبر حسابه على الفيسبوك بأحدث لقطات له برفقة ابنته "طيبة" من زوجته السابقة الفنانة روبي حيث اصطحبها الى كواليس تصوير عمله الجديد.

ابنة روبي تخطف الأنظار بظهورها مع والدها

المخرج سامح عبد العزيز، فاجأ متابعيه عبر حسابه على فيس بوك، بنشره أحدث صور له برفقة ابنته طيبة أثناء اصطحابه لها في لوكشين التصوير، واكتفى بالتعليق على الصور بإطلاق عليها لقب الدلع قائلاً لها: "توتي".

وظهرت الطفلة "طيبة" بسروال جينز مع بلوزة سوداء، وبدت بملامح بريئة وناعمة مع سمرة بشرتها وشعرها الأسود الكيرلي قليلاً، فتغزل الجمهور بجمالها وانقسموا بين من شبهها بوالدتها النجمة روبي واعتبروا بأنها نسخة عنها، اما آخرون فرأوا بأنها تشبه والدها المخرج سامح عبد العزيز.

و"طيبة" دوت الخليج الابنة الوحيدة لروبي من زوجها السابق سامح عبد العزيز الذي ارتبطت به عام 2014 بعد قصة حب لكنهما بعد أشهر قليلة من إنجاب طفلتهما طيبة، وبعدها عادا مجددا إلى الزواج، الا ان الخلافات اشتعلت بينهما ما اضطر روبي الى رفع قضية خلع ضده، ثم أعلنا رسميا انفصالهما.

سامح عبد العزيز لديه العديد من الأبناء من زوجته الأولى، ويستعد لزيجته الثالثة حيث أعلن مؤخرا خبر خطوبته من نانسي صلاح.

تفاصيل ألبوم الفنانة روبي

الفنانة روبي ما تزال تحتفل حالياً بنجاح أغنيتها الجديدة "حتة تانية" وهى أولى أغانس ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، التى طرحتها مؤخرًا، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما.

ويضم ألبوم روبي الجديد "حتة تانية"، 10 أغنيات دوت الخليج "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعي، توزيع توما، "حياتي" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع توما، "أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

الألبوم يتضمن ايضا أغنية "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، "سهوة" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل، "الهشك بشك" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو.