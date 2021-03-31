انتصار الشراح تخرج من العناية المركزة وابنتها تطالب الجميع بالدعاء

انتصار الشراح النجمة الكويتية كانت قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية قبل أيام قليلة بعدما تم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري بالكويت، عقب تدهور حالتها الصحية، حيث تلقت دعوات وأماني متابعيها بالشفاء العاجل وتجاوز تلك الأزمة.

انتصار الشراح تغادر العناية المركزة

انتصار الشراح يبدو أن هناك تطورات إيجابية على حالتها الصحية حيث خرجت قبل ساعات من العناية المركزة وتم نقلها إلى غرفة عادية بالمستشفى الأميري، حيث أعلن ذلك الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل عبر حسابه على انستجرام، وطمأن الجمهور على حالة الفنانة القديرة.

ابنة انتصار الشراح تطمئن الجمهور على صحة والدتها وتطالبهم بالدعاء

ونقل عبد الرحمن العقل رسالة عن ابنة انتصار الشراح التي طمأنت بدورها الجمهور على صحة والدتها، حيث كتب عبد الرحمن عنها: "الحمد لله وبفضله وكرمه تم نقل انتصار الشراح إلى الجناح، مستشفى الأميري القديم.. الدور 3 الجناح 1 غرفة 1 خصوصي .. الحمد لله هذه رسالة بنتها بلقيس لي بس الدعاء لها إنها تطلع بالسلامة أمين".

والجدير بالذكر أن انتصار الشراح تم نقلها إلى العناية المركزة وذلك بعد معاناتها من بكتيريا الدم ونقص في الأكسجين بحسب ما أعلنت الإعلامية مي العيدان، وقد لاقت حالة انتصار الشراح مساندة كبيرة من نجوم الخليج حيث نشر العديد منهم رسائل دعم للفنانة الكويتية منهم الفنان داود حسين ومنى شداد وجمال الردهان ابتسام عبدالله، والفنانة شكران مرتجى، ودنيا عبد العزيز.

تفاصيل أزمة انتصار الشراح الصحية

وبدأت انتصار الشراح أزمتها الصحية في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بسب مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعدها منظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعد ذلك أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

انتصار الشراح أصيبت بمضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية وذلك بسبب معاناتها من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مرض الضغط والسكري، وتحدثت ابنتها مؤخراً عن حالتها الصحية وقالت أن والدتها ما زالت تعاني من آلام ومتاعب رغم مغادرتها المستشفى بعد العملية الجراحية، حالة الفنانة الكويتية جعلتها عرضة للشائعات التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل ابنتها تطالب بالتوقف عن تداول الشائعات حول والدتها بسبب تأثيرها السلبي عليها وعلى الأسرة.