لُحى وشعر أشقر واقتباس من "Gladiator" و"صراع العروش".. برومو مسلسل "الملك..كفاح طيبة" في مرمى الانتقادات

منذ أن تم طرح برومو مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" للفنان عمرو يوسف أمس الثلاثاء، نال البرومو انتقادات حادة من قبل الجمهور الذين اعتبروا أن إطلالات بعض الفنانين لا تعبر عن تلك الحقبة التاريخية الهامة، إضافة إلى اتهامهم لصناع العمل بأن بعض المشاهد مستوحاة من عدد من الأعمال الفنية الهامة التي عرضت قبل سنوات.

لُحى نجوم "الملك.. كفاح طيبة" تثير انتقادات الجمهور

منذ أن تم نشر الصورة الدعائية الأولى للعمل قبل فترة، كان الأزمة التي تتطرق إليها الجمهور، هو ظهور الفنان عمرو يوسف بطل المسلسل بلحية، حيث أنه من المعروف أن ملوك العصر الفرعوني كانوا بدون لحية بحسب الأثار التي تجسد ملامحهم وتوصفها وصفًا دقيقًا، لكن بعد عرض البرومو، وجد الجمهور أن معظم أبطال العمل ظهروا بلحى، وهو ما جعل المسلسل في مرمى الانتقادات والسخرية بسبب عدم الدقة في تجسيد ملامح شخصيات هذا العصر.

"فراعنة" بالشعر الأشقر؟!

إضافة إلى ظهور النجوم باللحية، جاءت أيضًا انتقادات للقائمين على المسلسل بسبب ظهور إحدى شخصيات العمل وهي ريم مصطفى، بشعر أشقر، وهو ما لم يكن معتادًا في هذه الحقبة أيضًا، فكان الشعر الغامق هو السائد، إضافة إلى طريقة ملابس الشخصية والتي شبهها البعض بالعباءة السوداء والتي لم يكن متواجد ملابس شبيهة لها في تلك الفترة، وبالرغم من تلك الانتقادات إلا أنه لم يتضح حتى الآن هل تنتمي الشخصية التي تجسدها ريم إلى جانب المصريين القدماء أم أنها ستظهر تابعة لأحد الجيوش الأجنبية؟

أجواء "Game of Thrones" و"Gladiator" تسيطر على البرومو

المعارك التي ظهرت ملامحها في البرومو كانت لها نصيب من الانتقادات كذلك، حيث اعتبر البعض أن أجوائها وزوايا تصويرها مشابهة لأجواء بعض الأعمال الشهيرة مثل مسلسل "Game of Thrones" وفيلم "Gladiator" و"Troy" ، إضافة إلى عدم ظهور العجلات الحربية والتي اشتهرت في تلك الحقبة أيضًا وكانت أحد أهم الأسلحة التي يمتلكها المصريون القدماء والهكسوس أيضًا.

كانت بعض الملابس الحربية والدروع التي ارتداها نجوم العمل مشابهة أيضًا لنجوم بعض من الأعمال اسابقة، فظهر عمرو يوسف في أحد اللقطات وهو مرتديًا ملابس مشابهة تمامًا لما ارتداه صاحب شخصية "بلاك فيش" في مسلسل "Game of Thrones"، كذلك شبه الجمهور تلك الملابس، بملابس العصور الرومانية واليونانية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري ومحمد علاء وشريف سلامة وريم مصطفى ومها نصار وغيرهم من النجوم، والعمل من سيناريو محمد وشيرين دياب وقصة الأديب الراحل نجيب محفوظ "كفاح طيبة"، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.