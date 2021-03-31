عمومية الجمعية العمانية للسينما والمسرح تنتخب أعضاء مجلس إدارتها الجديد

حميد العامري رئيسا وعمار آل إبراهيم نائبا له

مسقط ـ “الوطن” :

انتخبت الجمعية العمومية للجمعية العمانية للسينما والمسرح مساء أمس الأول مجلس إدارتها الجديد (٢٠٢١/ ٢٠٢٢)، حيث تم الاجتماع عبر الفضاء الإلكتروني، بحضور أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة الانتخابات، وتم في البداية الاستماع الى قاسم السليمي بصفته رئيس مجلس الادارة الذي انتهت مهمته والذي قدم في كلمته الشكر لأعضاء المجلس الذين نجحوا في تقديم العديد من الأعمال والبرامج رغم الصعوبات التي مرت بها السلطنة.

عقب ذلك قدم مجلس الادارة استقالته، وتمت مناقشة التقرير الاداري والمالي للجمعية، ثم جرى عقب ذلك الانتخاب إلكترونيا بمشاركة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، حيث دخل مجلس الإدارة أول ١٢ عضوا حصلوا على أكبر تصويت من قبل الناخبين.

وقد ضم مجلس الإدارة الجديد كلا من: حميد بن سعيد العامري رئيسا، وعمار آل ابراهيم نائبا للرئيس، ومحمد العجمي أمينا للسر، وليلى حبيب آل حمدون أمينا للصندوق، وعضوية كل من جنان آل عيسى وقاسم السليمي وأنور الرزيقي وعبدالله الرئيسي والدكتور سيف المعولي ومريم الريامية والدكتور شبير العجمي وهيثم المسلمي.

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