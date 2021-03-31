القواعد الذهبية للإعلام .. تجربة مهنية لماضي الخميس

يشرح الإعلامي ‫ماضي الخميس‬ في كتابه الجديد بعنوان “القواعد الذهبية للإعلام”‬، تجربته المهنية في ممارسة الإعلام بالاضافة إلى العديد من المعلومات المهنية القيمة في مجال الإعلام.

ويعد الكتاب ـ الذي يضم 10 قواعد أساسية يعتبرها الخميس مصدرا أساسيا لمن يرغب ممارسة الإعلام أو التعامل معه ـ مرجعا قيما في مجال الإعلام.

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