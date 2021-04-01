الفنانة السعودية فاطمة البنوي تشارك في لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

اختيار الممثلة السعودية فاطمة البنوي لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بـمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته الحادية عشر، حيث أعلن عن ذلك في بيان رسمي حول تفاصيل الدورة المقرر إقامتها في الفترة من 6 - 11 أبريل المقبل.

تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بجانب فاطمة البنوي، كل من السيناريست تامر حبيب، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأميركية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم "بركة يقابل بركة" (2016) الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

أحدث أعمالها في 2020 المسلسل المصري "ما وراء الطبيعة" على نتفليكس، والسعودي "الشك" على منصة شاهد الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.

في بداية 2020 اختار مهرجان البحر الأحمر مشروع فيلمها الطويل "بسمة" لبرنامج مشترك لتطوير الأفلام مع تورينو فيلم لاب، كما دعم المهرجان فيلمها القصير "حتى نرى النور" ضمن أفلام 5 مخرجات سعوديات لإنتاج وجمع مشاريع أفلامهن القصيرة في فيلم روائي طويل يركز على حياة المرأة السعودية.