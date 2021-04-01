كندة علوش تكشف قصة مؤثرة عن وفاة عمتها وتنتقد عمرو يوسف في هذا الأمر.. بالفيديو

كندة علوش عبرت عن حزنها لرحيل اثنين من عائلتها في أسبوع واحد، ونشرت نعي مؤثر لعمتها وزوج عمتها الراحلين، وحلت ضيفة على برنامج "سهرانين" مع محمود العسيلي وأمير كرارة.

الموت يفجع كندة علوش في إثنين من عائلتها

ونعت الفنانة كندة علوش عمتها الراحلة برسالة مؤثرة على انستقرام، وكشفت عن رحيل عمتها بعد يومين من وفاة زوج عمتها، ونشرت صورة لهما على انستقرام وقالت:" بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي انتقلت الى رحمة الله عمتي الغالية حبيبتي رانية علوش..".

وتابعت كندة علوش في رسالتها المؤثرة:" إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخد وله ما أعطى.. يارب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة.. عزائي لأبناء عمتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين الله يصبركم ويكون معكم"، وعلق عدد كبير من النجوم على الصورة ووجهوا رسائل التعازي إلى كندة علوش ومنهم الفنانة أصالة وأنغام وهنا شيحة وهند صبري ونيللي كريم وليلى علوي وآيتن عامر وغيرهم.

كندة علوش تكشف عن نقطة خلافها مع عمرو يوسف

وحلت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الخاصة والفنية، وكذلك عن علاقتها مع زوجها عمرو يوسف في المنزل، وقالت إن نقطة خلافها مع عمرو يوسف في غنائه في منزل، وقالت مازحة إنه يمتلك ثقة زائدة في موهبته الصوتية وهو ما تنتقده به، لأن ذلك يجعله يقع في أخطاء بالغناء رغم امتلاكه لإحساس جميل بالغناء.

كندة علوش تكشف عن قصة صادمة لها مع الأحلام

وتحدثت كندة علوش في البرنامج عن كواليس علاقتها بزوجها عمرو يوسف في المنزل ومع ابنتهما حياة، وقالت إنها واجهت موقف محرج في يوم زفافها بسبب زيادة وزنها بشكل مفاجيء قبل الزفاف بسبب عملها مع شيرين رضا والتي كانت تتناول الحلوى يومياً معها، وهو ما جعل فستان زفافها ضيق للغاية، وذكرت قصة صادمة لها مع الأحلام، وقالت إنها للأسف تحلم بأحداث حزينة للأشخاص وتفاجأ بحدوثها مع ذلك مثل الموت والمرض ولا تجد تفسيراً للأمر والذي تكرر معها كثيراً.