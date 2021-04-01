حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم برسالة رومانسية.. بالصور

حسن الرداد احتفل بعيد ميلاد زوجته إيمي سمير غانم ووجه لها رسالة رومانسية اليوم عبر حسابه بانستقرام، ونشر صورة لهما معاً من رحلاتهما الخارجية.

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

وخرج الفنان حسن الرداد عن أحزانه على وفاة والدته على انستقرام، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، ونشر صورة لهما من إحدى رحلاتهما في أوروبا، وعلق عليها برسالة رومانسية هنأ بها زوجته بعيد ميلادها وقال:"عيد ميلاد سعيد يا حبي.. إن شاء الله معاً إلى الأبد"، وتفاعل عدد من النجوم والجمهور برومانسية حسن الرداد مع إيمي سمير غانم بعد غياب طويل لهما.

إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها

وعلق عدد من النجوم على احتفال حسن الرداد وإيمي سمير غانم ومنهم بسمة ورامي رضوان ومهيرة عبد العزيز ودرة وغيرهم، وتلقت إيمي سمير غانم عدة رسائل تهنئة من النجوم بمناسبة عيد ميلادها أمس، ونشرت شقيقها دنيا سمير غانم صور لها معها منذ طفولتهما إلى الوقت الحالي، وعلقت على ألبوم الصور برسالة تهنئة قالت بها:" أسعد عيد ميلاد لأجمل فتاة في العالم".

أحزان حسن الرداد على والدته مستمرة

وجاء ذلك في الوقت الذي خصص به حسن الرداد حسابه بانستقرام لتذكر والدته الراحلة ونشر صوره معها وتوجيه رسائل حزينة لها منذ وفاتها قبل شهور، وهو ما خلق تعاطف كبير له من الجمهور بسبب حزنه الكبير على والدته.

وكانت آخر رسائله إلى والدته بمناسبة عيد الأم، والتي قال بها:" فى طريقى لزيارتك يا أمى و معى هدية عيد الام باقة الزهور التى تحبيها و لكن هذه المرة سوف اضعها على قبرك، للاسف مش هعرف اوطى على رجلك الطاهرة ابوسها زى ما اتعودت، فكم هى قسوة الحياة! وكم هى الحياة بلا طعم بدونك وكأنك رحلتى ومعكى حلاوة الدنيا كله.. شكرا على تربيتك لى، شكرا على وقوفك جنبى، شكرا على سهر الليالي، شكرا على دعواتك الكتير قوى اللى كنتى مغرقانى بيها كل يوم و اللى هى سبب كل حاجة حلوة فى حياتى بعد ربنا..".