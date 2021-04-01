ريهام حجاج تحسم جدل خروجها من موسم رمضان بعد أزمات مسلسل "كل ما نفترق".. بالفيديو

ريهام حجاج تجاوزت أزمات مسلسلها "كل ما نفترق" بعد انسحاب المخرج والمؤلف منه، وحسمت قرار تواجدها في موسم رمضان المقبل بسبب هذه الأزمات.

برومو جديد لمسلسل ريهام حجاج في رمضان

وحسمت الفنانة ريهام حجاج قرار تواجدها في موسم رمضان 2021، بعد فترة من التكهنات حول خروجها من السباق الرمضاني بسبب أزمات المسلسل، ونشرت قناة cbc برومو جديد لمسلسلها "كل ما نفترق" وأعلنت عن عرض المسلسل على شاشتها في رمضان، وهو ما يؤكد تواجد ريهام حجاج في الموسم، وعدم صحة التكهنات حول خروجها منه بعد انسحاب مخرج المسلسل في اللحظات الأخيرة.

ريهام حجاج تتجاوز أزمات مسلسلها الجديد

وتجاوزت بذلك ريهام حجاج أزمات مسلسلها "كل ما نفترق"، والتي بدأت بانسحاب مخرج العمل كريم العدل والمشرف على السيناريو محمد أمين راضي، وذلك بسبب خلافاتهما مع ريهام حجاج واعتراضهما على تدخلاتها المستمرة في عملهما، وتردد أن انسحابهما تسبب في أزمة في المسلسل والتي كادت أن تخرج ريهام حجاج من السباق الرمضان في اللحظات الأخيرة، قبل أن يستكمل مساعد المخرج تصوير المسلسل وتعرض ريهام برومو جديد للمسلسل لتؤكد تواجدها في المسلسل.

ولم تعلق ريهام حجاج على جدل أزمة مسلسلها في رمضان وعلى انسحاب المؤلف محمد أمين راضي والمخرج كريم العدل، واكتفت بتوجيه رسالة غامضة منذ فترة والتي فسرها البعض بانها رد غير مباشر عليهما، وقالت عبر حسابها بانستقرام:" "يرى الدميم في الجمال تحديًا له والغبي في الذكاء عدوانًا عليه ويشعر ذي الفاحشة في الأخلاق تعريًا له وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراء لشخصه وتهديدًا لمحاولة وجوده".

تفاصيل مسلسل ريهام حجاج "كل ما نفترق"

وكانت ريهام حجاج قد شوقت الجمهور بعرض برومو مسلسل "كل ما نفترق" منذ ما يقارب 3 أسابيع، وكشف البرومو عن أجواء الغموض والتشويق في المسلسل إذ تجسد ريهام حجاج شخصية أوهمت من حولها أنها عادت من الموت بعد دفن أسرتها لها، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم وأبرزهم عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، وهو من انتاج طارق الجنانيني وسيناريو ياسر عبد المجيد وأحمد وائل.