فيديو أصالة تتحدث عن خطوبة ابنتها وتأثرها بالإكتئاب وتغني ليسرا ودينا الشربيني في رمضان

أصالة حلت ضيفة على إذاعة "nrj" اليوم وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والشخصية، وكشفت عن مفاجآتها الجديدة في موسم رمضان المقبل.

أصالة تكشف تأثر حالتها الصحية بسبب أدوية الإكتئاب

وتحدثت أصالة عن الفترة الصعبة التي مرت بها في الفترة الماضية بعد طلاقها، وقالت إنها تلقت دعم وحب كبير من الجميع، لدرجة إنها شعرت أن الجميع بتبناها وانها تجني ثمار الحب الذي كانت تزرعة، وأضافت إنها قررت بسبب ذلك عمل أغنية بعنوان "شكراً" لتوجيه الشكر لهم من وحي تجربتها.

وقالت أصالة إنها عانت في الفترة الماضية من الصداع المستمر وأوجاع بالرأس بسبب توقفها عن أدوية الإكتئاب، وتحدثت عن الفترة التي عانت بها من الإكتئاب وزيارتها لثلاث أطباء نفسيين لمساعدتها في تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتها، وكشفت عن عدة تغيرات بها مثل تصالحها مع نفسها وتحررها أكثر ورغبتها في الانتشار بعد ألبومها الخليجي "لا تستسلم".

أصالة تكشف مفاجآتها الفنية في رمضان

وكشفت أصالة عن عدة مفاجآت فنية لها في الفترة المقبلة، وتبدأها في موسم رمضان بغناء تترات 3 مسلسلات ومنها مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا وتتر مسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني، وقالت إنه من الممكن أن يكون هناك تتر مسلسل رابع في رمضان بصوتها، وأضافت أصالة إنها تجهز لألبوم باللهجة المصرية في الفترة المقبلة بعد ألبومها الخليجي، وتغني به لأول مرة من كلمات المؤلف تامر حبيب، مشيرة إلى انها لا تمانع في الغناء مع أحد مطربي المهرجانات بسبب حبها لها.

وذكرت أصالة إنها تفكر في خوض تجربة التمثيل واتفقت مع المنتج جمال العدل وكذلك المنتج محمد مشيش على تنفيذ التجربة، ولكنها لم تستقر على شيء حتى الآن.

أصالة تتحدث عن خطوبة ابنتها شام

وتلقت أصالة في لقائها عدة مداخلات من أصدقائها وعائلتها ومنهم ابنتها شام والتي تحدثت عن خطيبها، وقالت إنه جارها وأضافت مازحة إنه وقع في حبها بسبب حبه لطعام والدتها، وتحدثت أصالة عن علاقتها بأبنائها وطريقتها في التعامل معهم وتربيتهم خلال لقائها في الإذاعة.