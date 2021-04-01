تفاصيل أزمة أنغام مع تتر "نسل الأغراب".. محمد سامي أعلن استبعادها والمطربة تؤكد اعتذارها!

أنغام تصدرت مواقع التواصل اليوم بعد الكشف عن أزمتها مع محمد سامي بسبب تتر مسلسل "نسل الأغراب" والذي كان من المفترض أن تغنيه أنغام قبل أن يعلن انسحابها من المسلسل لأسباب غامضة.

هل تعمد محمد سامي احراج أنغام بإعلانه استبعادها؟

وتلقى محمد سامي هجوم من جمهور أنغام في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل، بعد إعلانه المفاجيء باستبعاد أنغام من غناء تتر مسلسل "نسل الأغراب" لأمير كرارة وأحمد السقا، بعد أيام من تعاقدها مع المسلسل، وبرر محمد سامي في بيانه استبعاد أنغام لأنه لم يعجب بالأغاني بصوت أنغام لعدم ملائمتها لأجواء العمل والدراما الصعيدية لذلك اعتذر لها وقرر البحث عن مطرب آخر لأداء التتر وأغاني المسلسل.

تفاصيل أزمة أنغام مع تتر مسلسل "نسل الأغراب"

وكشفت مصادر أن أنغام سجلت بالفعل عدة أغاني من المسلسل والتي ستعرض داخل الأحداث والحلقات بالإضافة إلى تتر المسلسل، وهو ما يشير إلى أزمة بين أنغام والمخرج محمد سامي، خاصة بعد إصراره على تأكيد استبعادها لعدم اعجابه بالأغاني، وهو ما اعتبره الجمهور تعمداً منه بإحراج أنغام والتقليل منها، وتلقى هجوم وانتقادات كبيرة بسبب هذا الأمر على مواقع التواصل.

أول رد من أنغام على أزمة استبعادها من "نسل الأغراب"

وما يؤكد وجود أزمة بين محمد سامي وأنغام في مسلسل "نسل الأغراب"، هو رد الفنانة أنغام على بيان محمد سامي، وقالت من خلال مكتبها الإعلامي إنها دوت الخليج من اعتذرت عن غناء تتر المسلسل، ولم تستبعد، وذلك بعد عدة جلسات عمل لها مع صناع المسلسل نتج عنها عدم اتفاقهم على الأغاني، ولم تكشف أنغام تفاصيل إنسحابها من العمل أو ترد على حقيقة خلافها مع محمد سامي وسبب الاعلان عن استبعاده لها.

ولم يكشف صناع مسلسل "نسل الأغراب" عن المطرب البديل لأنغام في تتر المسلسل وكذلك في أغاني العمل، والذي يجسد بطولته الفنان أحمد السقا مع أمير كرارة وبمشاركة عدد من النجوم أبرزهم مي عمر وإدوارد ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وأحمد مالك وغيرهم.