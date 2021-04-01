ننشر صور النجم أمير كرارة من داخل كواليس المسلسل ”نسل الأغراب”

يواصل المخرج محمد سامى تصوير أحداث مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والذى يعتبر من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يكثف مخرج العمل التصوير للانتهاء منه تماما قبل انطلاق شهر رمضان.

المسلسل يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

وننشر صورا جديدة لـ النجم أمير كرارة من داخل كواليس المسلسل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، والمتوقع له المنافسة بقوة.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

وتصدر برومو مسلسل "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.