نجمة هندية مفاجأة كليب أغنية محمد رمضان الجديدة.. بالصور

محمد رمضان كشف عن مفاجأة جديدة في كليب أغنيته الجديدة "فيرساتشي" بمشاركة النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا في الأغنية، ونشر رمضان صورة له معها من كواليس الكليب.

أورفاشي راوتيلا تشارك محمد رمضان أغنيته الجديدة

وشوق محمد رمضان الجمهور لأغنيته الجديدة "فيرساتشي" ونشر عدة صور من كواليس الكليب على انستقرام، ومنها صورة مع النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا، وأعلن مشاركتها معه في كليب الأغنية، وعلق على الصورة ومشاركته للنجمة الهندية قائلاً:" النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا مفاجأة أغنيتي القادمة فيرساتشي بيبي"، وعلقت راوتيلا على الصورة وعبرت عن سعادتها وفخرها للعمل مع محمد رمضان وتوقعت نجاحا كبيرا للأغنية.

محمد رمضان يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة

وكشف محمد رمضان عدة صور من كليب الأغنية الجديدة، ومنها صورة مع الأسد وكذلك صورة استعرض بها عضلاته في الكليب، ومن المتوقع أن يطرح الأغنية خلال أيام قبل موسم رمضان المقبل، وكان رمضان قد التقى باورفاشي راوتيلا مؤخراً في دبي ونشر عدة فيديوهات من لقائه بها، واشتهرت أورفاشي بمشاركتها في عدة أعمال سينمائية بالهند مثل Hate Story 4 وPagalpanti وغيرها، بالإضافة إلى عملها في عروض الأزياء وحصولها على لقب ملكة جمال الهند سابقاً.

محمد رمضان ينافس بـ"موسى" في رمضان 2021

وعلى الجانب الآخر، بدأ محمد رمضان العد التنازلي للمنافسة في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسله "موسى"، والذي طرح البرومو الرسمي له منذ أيام، ويجسد به شخصية "موسى" في صعيد مصر والذي يواجه الاحتلال الانجليزي في فترة الأربعينيات، وشوق الجمهور إلى العمل بعد الكشف عن ملامح قصة المسلسل، وعن مشاهد الأكشن والمطاردات في المسلسل الجديد.

وظهر عدد من أبطال مسلسل "موسى" في البرومو الأول، وعلى رأسهم سمية الخشاب والتي تجسد دور حبيبة محمد رمضان في الأحداث، بالإضافة إلى الفنان منذر رياحنة ورياض الخولي وأحمد خليل وسيد رجب وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول وعبير صبري وغيرهم، ويشارك في المسلسل أيضاً عدد من الفنانين مثل فريدة سيف النصر وضياء عبد الخالق وأمير صلاح الدين وغيرهم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.