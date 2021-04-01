رزان مغربي: كنت أتمنى تقديم موسم جديد من "اغلب السقا" في رمضان وانتظروني على منصة "شاهد"

تغيب الاعلامية اللبنانية رزان مغربي عن الموسم الرمضاني لعام 2021 بعدما تألّقت مع النجم المصري أحمد السقا، من خلال الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج "اغلب السقا" الذي استضاف عدداً كبيراً من نجوم الفن في الوطن العربي، وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية.

وفي هذا السياق، تقول رزان في حديث خاص إنه من المؤسف أن البرنامج لن يستمر في موسم ثان وبخاصة أنه احتل المرتبة الثانية على "الترند" بعد برنامج "رامز مجنون رسمي". وعما إذا كانت تشعر بالحزن تجاه غيابها عن الشاشة في رمضان، تؤكد مغربي أنّ الرزق بيد الله، لكن بالتأكيد كانت تحب أن تكون متواجدة في رمضان، لكنّ الظروف حالت دون ذلك، علماً أن الجمهور والمعجبين يريد مشاهدة جزء آخر من "اغلب السقا". وتضيف قائلة: "غياب جزء ثان خسارة كبيرة للموسم الرمضاني".

موقع التصوير يجعلها تنسى همومها وأحزانها

وبرعت رزان في تقديم "اغلب السقا" في قالب من الضحك والطرافة والجدية في آن. تقول رزان إنها تهوى التواجد على المسرح، فهي تشعر فيه بأنها أشبه بفراشة تحوم حول الضوء عشقاً وهياماً، بعيداً من الشهرة، إذ أنّ موقع التصوير يجعلها تنسى همومها وأحزانها ويجعلها تشعر بحال أفضل، علماً أنّها تتسم دائما بالايجابية، وقد ورثت ذلك عن والديها، وتحديداً من والدتها، التي لا تفارق البسمة وجهها.

من ناحية أخرى، صوَرت رزان إعلاناً جديداً لإحدى المنتجات العالميّة الإيطاليّة، سيعرض على كافة القنوات في شهر رمضان، ومن توقيع المخرج اللبناني سليم الترك. وارتدت فيه فستاناً أخضر اللون من توقيع مصمم الأزياء المصري أحمد عبدالله، بينما اهتم بإطلالتها كل من خبيرة التجميل خلود سعيد ومصفف الشعر محمد السوري.

أغنيتان جديدتان

كذلك، انتهت نجمة فيلم "صابر وراضي" من تسجيل أغنيتين جديدتين، من المتوقع أن يتم تصويرهما على طريقة الفيديو كليب خلال شهر رمضان المقبل لتصدرهما خلال موسم الصيف أو في العيد. وفي هذا السياق، تقول رزان إن الأغنيتين من إنتاج الشركة المتميزة بأعمالها، شركة "لايف ستايل"، موجهة الشكر لها على دورها في مساندتها النجوم، ودعمها الكبير للفن العربي. وكشفت أنّ الأغنية الأولى من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع ويسام عبد المنعم.

كذلك، تخوض رزان تحدياً درامياً جديداً على منصة شاهد من توقيع المخرج المصري عمرو سلامة يجمعها بالفنان المصري أحمد مالك ومجموعة رائعة من الممثلين بعنوان "بيمبو"، ويتكون من ثمانية أو عشر حلقات. ومن المتوقع أن تخوض عملا درامياً آخر يمتد على 60 حلقة.

يذكر أن عمرو سلامة عُرض له مؤخرا عبر منصة "نتفليكس" مسلسل "ما وراء الطبيعة" عن سلسلة روايات الكاتب أحمد خالد توفيق، بينما آخر أعمال رزان مغربي الدرامية، مسلسل "رسايل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2018، وهو من كتابة محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج إبراهيم فخر.