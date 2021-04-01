فيديو الظهور الأول للفنان إبراهيم الحربي بعد تعافيه من كورونا وماذا قال عن اللقاح؟

إبراهيم الحربي ظهر لأول مرة بعد خروجه من المستشفى وشفائه من فيروس كورونا في برنامج "ليالي الكويت" المعروض على تلفزيون الكويت، وكشف الفنان السعودي عن الأيام الصعبة التي مرت عليه أثناء تواجده في المستشفى، وكذلك انتشار العديد من الشائعات حول حالته الصحية.

أول ظهور لإبراهيم الحربي بعد شفائه من كورونا

إبراهيم الحربي تحدث في تصريحاته لبرنامج "ليالي الكويت" عن الأيام الأولى بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أوضح ما يتم تداوله من قبل البعض عن التهوين بالمرض والشفاء منه، وأن هذه الأقاويل الخاطئة أثرت عليه في البداية ولم يذهب إلى المستشفى إلا في اليوم الـ4 من الإصابة.

فقال إبراهيم الحربي: "كان لدى احتكاك بالعديد من الزملاء في مواقع التصوير وبعضهم لم يكن ينظر إلى المرض بشكل جدي، فالبعض يتحدث عن الإصابة لمدة 3 أيام وتتحسن حالته وهذه الشائعات تعد الخطأ الأكبر، وعندما شعرت بالمرض اتخذت الخطوات المتداولة من تلقي الفيتامينات وغيرها على أمل الشفاء، وبعد ذلك تدهورت حالتي في اليوم الرابع لدرجة أنه تم نقلي بواسطة الاسعاف إلى المستشفى".

إبراهيم الحربي: "كورونا مرض لا يستهان به"

إبراهيم الحربي تحدث عن الأيام الصعبة التي مرت عليه بعد دخوله إلى المستشفى، وأنه تأكد أن فيروس كورونا مرض لا يستهان به، وأشار إلى معاناته منه والتي ازدادت مع تدهور حالة بعض من حوله ودخولهم إلى العناية المركزة، لدرجة أن الأطباء طلبوا منه مناشدة الجمهور بالحصول على اللقاح لأنه هو العلاج الوحيد فقال إبراهيم الحربي: "عند وصولي إلى المستشفى سألني الطبيب لماذا الصمت لمدة 3 أيام وعدم ذهابي إلى المستشفى، ومن هنا ادركت المعاناة وتحديدا ما يحدث حولي وأدركت أن هذا المرض لا يستهان به، فالأمور بدأت تزداد صعوبة عندما أجد بعض المرضى الذين تدهور حالتهم ويدخلون إلى العناية المركزة، لدرجة أن الاطباء كانوا يطلبون مني أن أتحدث للناس وأطلب منهم أن يحصلوا على اللقاح لأنه العلاج الوحيد".

إبراهيم الحربي يرد على شائعات تدهور حالته

إبراهيم الحربي رد كذلك على الشائعات التي تداولت عنه بعد دخوله إلى المستشفى، ونفى دخوله إلى العناية المركزة فقال: "لم أدخل العناية المركزة، لكن مر يوم صعب علي أثناء تواجدي في المستشفى، وكنت أعاني فيه وتم تناقل هذه الشائعات، وللأسف البعض يجب تداول مثل هذه النوعية من الأخبار بشكل خاطئ"، الفنان إبراهيم الحربي واجه بعد نقله إلى المستشفى في الكويت العديد من الشائعات التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، مما تسبب في قلق العديد من محبيه وكذلك زملائه في الوسط الفني حتى نشر نجله تغريدة عبر حسابها على "تويتر" نفى فيها هذه الشائعة وأكد على وجود والده في المستشفى من أجل تلقي العلاج وأن حالته مستقرة.