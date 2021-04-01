تفاصيل وفاة الفنانة العراقية نغم فؤاد سالم

نغم فؤاد سالم الفنانة العراقية توفيت مساء أمس الأربعاء بعد رحلة مع المرض، وقد تسبب رحيلها في صدمة للعديد من زملائها في الوسط الفني، وكذلك محبيها نظرا لقيمة الفنانة الراحلة وكونها ابنة المطرب الكبير الراحل فؤاد سالم ووالدتها الممثلة العراقية الراحلة مي جمال.

وفاة الفنانة العراقية نغم فؤاد سالم

نغم فؤاد سالم الفنانة العراقية واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات الصحية التي تسببت في دخولها المستشفى لأكثر من مرة مما اضطرها للعلاج خارج العراق، وقد تدهورت حالتها الصحية في الشهور الماضية ودخلت في غيبوبة بعدما خضعت لعملية في الرئة، وقد نعت نقابة الفنانين العراقيين عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" الفنانة العراقية كونها أحد أعضائها.

فجاء بيان النقابة: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة نغم فؤاد سالم والتي وافتها المنية أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان، الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة عضو لدى نقابة الفنانين العراقيين والفرقة الوطنية للتمثيل حيث قدمت العديد من الاعمال الفنية على صعيد الدراما والمسرح".

آلاء حسين تتذكر موقف إنساني لنغم فؤاد سالم

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آلاء حسين الفنانة العراقية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" بعض الصور للفنانة نغم فؤاد سالم، كما كشفت عن اللحظات الصعبة التي واجهها نجل الفنانة الراحلة بعد وفاتها، و قدمت له التعازي في هذا المصاب الأليم فكتبت في رسالتها : "بعد وفاتها سريرياً بسبب مرض عضال ابلغني كرار ابنها الوحيد بوفاتها وهو قرب المغتسل، وبكائه و شعوره يكسر باب القلب ام الكرار، البقاء لله نغم فؤاد سالم البقية بحياتك كرار".

آلاء حسين تحدثت عن موقف إنساني قامت به الراحلة نغم فؤاد معها أثناء بداياتها الفنية حيث قدمت لها فستانا من أجل أن تشارك به في عمل مسرحي بسبب عدم قدرتها في ذلك الوقت على شراء ما تقدم به دورها في العمل فكتبت آلاء حسين: "فد عمل ابداياتي جداً صغيرة و طالبة وماعندي فلوس اشتري فستان مسرحيتنا بمنتدى المسرح وكلنه وضعنه أقل من محدود، جابتلياه من عدها (من البالة) كانت كريمة و مبدعة و خفيفة ظل و قليلة حظ جداً، كلنه فقرا والفقير من يكرم فضله اكبر بهواية و صاحب الخطوة الاولى ما ينرد فضله"، كما نعى الفنانة الراحلة كل من الإعلامي العراقي علي الخالدي، والفنانة ميس كمر، وإياد راضي، وزهور علاء.

معلومات عن الفنانة الراحلة نغم فؤاد سالم

نغم فؤاد سالم قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والتي من بينها مسلسل "سيدة الرجال" والذي عرض في عام 2006، كما كان آخر عمل درامي شاركت في بطولته مسلسل " سايق الستوتة" الذي عرض في عام 2011، وحقق نجاخا كبيرا وقت عرضه وشاركها في بطولة العمل كل من قاسم الملاك، وازهار العسلي، وعزة البغدادي، ونغم سالم دوت الخليج ابنة المطرب العراقي الراحل فؤاد سالم الذي يعد أحد أبرز مطربي العراق في فترة السبعينات، كما أن والدتها الفنانة مي جمال التي قدمت عشرات الأعمال خلال مسيرتها مع التمثيل.