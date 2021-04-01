أحمد السعدني عن مسلسله الرمضاني مع زينة: "مهزلة وأعتذر للجمهور"

أحمد السعدني شن هجوما على مسلسل "كله بالحب" والذي يشارك في بطولته مع الفنانة زينة، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ولم يوجه الفنان المصري انتقادا مباشر للفنانة زينة لكنه لمح لتدخلات في إدارة العمل تقوم بها زميلة دون أن يسميها.

أحمد السعدني يشن هجوما على مسلسله الجديد "كله بالحب"

أحمد السعدني نشر عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة كشف فيها عن الأزمة التي يواجهها في مسلسل "كله بالحب" والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم، وأكد أحمد السعدني أنه خلال مشواره الفني لم يختلف مع أي من زملائه، في وقت أوضح أنه يواجه ظروف صعبة أثناء تصوير العمل وأنه بات يتحملها بسبب رغبته في استكمال المسلسل من أجل عرضه في شهر رمضان.

فكتب أحمد السعدني تعليقا عن الأزمة: "بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكله في شغلي و عمري ما اختلفت مع زمايلي، انما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه ٢٤ ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة و الظروف، أنا متربي في ستوديوهات، كبرنا انا و اللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة علي احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد".

أحمد السعدني يعتذر لمحبيه عن مشاركته في مسلسل "كله بالحب"

أحمد السعدني أكد أن الشركة المنتجة لمسلسل لم تلتزم باتفاقها معه والشرط الذي وضعه والتي قبلته الشركة، كما تعجب الفنان المصري من التصميمات الخاصة للصور الدعائية للمسلسل وكذلك البرومو الخاص به، والذي أشار أن زميلة له في العمل قامت بتصميمهما ولم يكشف الفنان المصري هل يقصد الفنانة زينة أم زميلة أخرى له في المسلسل، فقال: "للاسف شركة الانتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي علي اساسه وافقت اشتغل و كان شرط اساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مره اشوف تصميم دعاية عمل فني من افيشات و برومو بتعمله زميله في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الانتاج".

أحمد السعدني تحدث عن الحالة التي يمر بها وعدم قدرته على حسم أمره في استكمال تصويره المسلسل أم التوقف، لكنه أوضح أن استمراره يعود إلى احترامه لزملائه المشاركين في المسلسل والذي أكد أنهم ليس لهم ذنب فيما يحدث، كما وجه اعتذاره لمحبيه عن مشاركته في هذا المسلسل والذي وصف ما يحدث فيه بـ"المهزلة" فكتب أحمد السعدني: "الحقيقه انا ضهري في الحيط اكمل و اقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب، و الا اقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته واطلب من النقابه تجيبلي حقوقي المادية و في كل الاحوال انا بعتذر لاي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لان الحقيقة اللي بيحصل ده مهزله".

زينة تتجاهل أحمد السعدني في الترويج لمسلسل "كله بالحب"

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أحمد السعدني ورسالته الأخيرة لم تكن دوت الخليج الأولى التي يكشف عنها حيث أوضح الفنان المصري في الأيام الماضية عن حالة الضغوط التي يمر بها بسبب مسلسل "كله بالحب"، حيث نشر رسالة عبر حسابه على "فيس بوك" أشار فيها إلى عدم رغبته في استكمال تصوير المسلسل، وتردد أن الأزمة التي يواجهها أحمد السعدني دوت الخليج مع الفنانة زينة التي أيضا اثارت جدلا بعدما نشرت عبر حسابها على "انستجرام"، الصور الدعائية للمسلسل والخاصة بكل نجم متواجد به، وأشارت في كل صورة، إلى حساب صاحب الصورة على "انستجرام"، ما عدا الصورة الخاصة بأحمد السعدني، حيث تجاهلته تمامًا واكتفت بوضع صورته بين باقي الأبطال دون الإشارة إليه.

ويشارك في بطولة مسلسل "كله بالحب" كل من الفنانة صابرين، وريم البارودي، ويوسف عثمان، ومصطفى درويش، ونور قدري، والعمل من تأليف محمد الإخشيدي، وإخراج عصام عبد الحميد.