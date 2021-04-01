ريم مصطفى ترد على السخرية من إطلالتها في مسلسل "الملك": "انا ملكة الهكسوس"

جدل واسع أثارته ريم مصطفى بعد ظهورها في الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "الملك" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان للعام 2021، بشعر أشقر ذهبي وعباءة بدوية وهي إطلالة لا تمت بصلة مع الأزياء التي كانت سائدة لـ نساء مصر في العصور القديمة.

أول رد لـ ريم مصطفى على السخرية من ملابسها

وفي التفاصيل، فإن ريم مصطفى تصدرت الترند على محركات البحث على غوغل والترند بعد ظهورها في الإعلان الترويجي لمسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، بإطلالة تختلف تماماً عن اطلالات نساء مصر في القدم، حيث اطلت بالشعر المصبوغ وبالعباءة السوداء، فإنهالت عليها انتقادات رواد السوشيال ميديا الذين اعتبروا بأن اطلالتها لا تتلائم ابداً مع شخصيتها التاريخية التي تروج لها في مسلسل "الملك" المرتقب عرضه لشهر رمضان 2021.

ريم مصطفى وبعد تلقيها الانتقادات الكثيرة والهجوم عليها من قبل المتابعين عبر السوشيال ميديا اضطرت الى الرد واصدرت بيانا بررت فيه سببها ظهورها بهذا اللوك بالاعلان الترويجي لمسلسل "الملك" وقالت أن ملابسها واطلالتها تعكس شخصيتها داخل العمل وهي "ملكة الهكسوس".

ولاحقاً، نشرت الفنانة ريم مصطفى ايضا البوستر الخاص بها لمسلسل "الملك" المقرر عرضه في شهر رمضان حيث ارتدت تاجا من اللون الذهبي وفستانا أسود بحزام ذهبي وعلقت عليه قائلة: الملك رمضان ٢٠٢١ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ" كفاح طيبة " إخراج حسين المنباوي.

من جهتها، ردت مصممة الأزياء الخاصة بالمسلسل مونيا فتح الباب، على الانتقادات التي توجهت الى ابطال العمل بسبب اطلالاتهم وبينهم ريم مصطفى، فأشارت الى ان الفنانة ريم مصطفى تنتمي خلال أحداث المسلسل إلى الهكسوس، وهي لا تملك أي مرجعية بخصوص ملابس الهكسوس، فإضطرت إلى استخدام ملابس مغايرة، تبرز من خلالها شخصيتهم، وقالت أن زي ريم ليس عباءة ولكنه زي فرعوني أسود اللون.

الانتقادات تطارد برومو مسلسل "الملك ..كفاح طيبة"

برومو مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" للفنان عمرو يوسف نال منذ طرحه قبل ايام قليلة، انتقادات حادة من قبل الجمهور الذين اعتبروا أن إطلالات بعض الفنانين لا تعبر عن تلك الحقبة التاريخية الهامة، مثل ظهور عمرو يوسف بلحية، كما اتهم الجمهور صناع العمل بأن بعض المشاهد مستوحاة من عدد من الأعمال الفنية الهامة التي عرضت قبل سنوات.

مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري ومحمد علاء وشريف سلامة وريم مصطفى ومها نصار وغيرهم من النجوم، والعمل من سيناريو محمد وشيرين دياب وقصة الأديب الراحل نجيب محفوظ "كفاح طيبة"، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.