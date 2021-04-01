أحمد حلمي ومنى زكي بأول فيديو على "تيك توك" ..شاهدوا طرافتهما و"جنونهما"

أحمد حلمي ومنى زكي بأول فيديو على "تيك توك" حيث ظهر الثنائي وهما يؤديان مشاهد طريفة و"جنونية" على هذا التطبيق الذي يستهوي المشاهير ليقرران اخيرا دخول عالم "التيك توك" والانضمام لزملائهم، ونشرا الفيديو عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.

أحمد حلمي ومنى زكي بأول فيديو على "تيك توك"

وشارك كل من احمد حلمي والنجمة مني زكي متابعيهم عبر انستغرام لأول مرة بتجربة انضامهم الى تطبيق "تيك توك"، وظهرا بفيديو طريف وهما يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون، وأديا حركات مرحة وجنونية.

ونال الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا وتجاوز 2 مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

ثم نشر الفنان أحمد حلمي على حسابه الخاص في "تيك توك"، ايضا مقطع فيديو طريفاً يجمعه بزوجته منى زكي في حديقة فيللتهما، وظهرا وهما يقلّدان أحد مشاهد فيلم "أمير البحار" لمحمد هنيدي، والذي يجمع بين المطربة أمينة والفنان محمد محمود.

وقام احمد حلمي بتقليد شخصية "ممس" التي جسدها محمود في الفيلم بنفس نبرة الصوت وحركات الفم، وعلّق على الفيديو بقوله: "إن شاء الله مش هيكون آخر فيديو لأننا حبيشنا الموضوع أوي".

منى زكي واجندة أعمال في 2021

على جانب فني، تشارك منى زكي في دراما رمضان 2021 بعد غياب 4 أعوام، وتطل بمسلسل "لعبة نيوتن"، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشاركها البطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي والذي يكشف جانبا من ملامح العمل المشوق.

أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" تدور في إطار من التشويق والإثارة حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، بعد قصة حب نشأت بينهما، وصارت حديث الجميع من حولهما، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن المشاكل التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج.

يشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ابرزهم منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التى انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.