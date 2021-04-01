شاهدوا أطرف المواقف التي جمعت ياسر القحطاني مع ضيوفه في برنامج "نجوم صغار Little Big Stars"

ياسر القحطاني النجم السابق لكرة القدم السعودية نال إشادة واسعة بعد نجاحه في تقديم برنامج "نجوم صغار Little Big Stars"، والذي يعرض الموسم الثاني منه على قناة mbc، ويهدف إلى تعزيز الجانب التربوي في طريقة تعامل الكبار مع الأطفال بالإضافة لدعم الجيل الصغير في تحقيق أحلامه.

مسك العنزي تخطف الأنظار في برنامج "نجوم صغار Little Big Stars "

"نجوم صغار Little Big Stars" شهد العديد من اللحظات المميزة التي جمعت الاطفال المشاركين في البرنامج مع مقدمه ياسر القحطاني وكان من أبرز هذه المشاهد الي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو النجم السعودي والطفلة مسك العنزي ذات الـ6 سنوات التي تعد من الأطفال الذين نال حوارهم مع ياسر القحطاني اهتماما كبيرا من قبل الجمهور بسبب ثقتها في نفسها والطريقة التي استطاعت أن تحاوره بها، حيث تحدثت عن شهرتها الواسعة ونجاحها في الوصول إلى دول الخليج وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كما وجهت مسك العنزي نصيحة طريفة لياسر القحطاني إذا كان يرغب أن يصبح مشهورا مثلها فعليه أن يرقص، كما عبر هو لها عن مدى إعجابه بها مما تسبب في إحراجها.

مواقف طريفة جمعت ياسر القحطاني مع ضيوفه الصغار

سعود وزكي الوهيبي من الأطفال الذين خطفوا الأنظار أثناء حوارهما مع ياسر القحطاني في برنامج "نجوم صغار Little Big Stars"، وذلك بسبب طريقة حديثهما ومطالبتهما الجمهور بتقديم التحية لمقدم البرنامج بأسلوب طريف، وكذلك أثناء حديثهما عن فارق العمر بينهما، وأبهر الطفلين جمهور الحلقة بموهبتهما في إلقاء الشعر، كما تحدثا عن أحلامهما في المستقبل حيث تحدث سعود عن أمله في أن يصبح مهندسا، بينما أكد زكي رغبته في أن يصبح شرطي.

ياسر القحطاني ولقائه مع الطفلة شيهانه من اللقاءات التي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة بسبب موهبة الأخيرة في التعامل مع الصقور وكذلك الطريقة الصعبة التي قامت بها من أجل تعليم ياسر القحطاني كيفية إطعام الصقور وقد نجح النجم السعودي في هذا الاختبار، حيث تعلم بعض الكلمات التي يوجه به الصقر، وقد وصفت الطفلة شيهانه ياسر القحطاني بأنه يمتلك موهبة حقيقية في التعامل مع الصقور.

مواعيد عرض برنامج "نجوم صغار Little Big Stars "

يعرض برنامج "نجوم صغار Little Big Stars"، بشكل إسبوعي وتحديدا كل أثنين على كل من قناة mbc وmbc العراق، وقد بدأ الحلقة الأولى من البرنامج في بداية شهر مارس الماضي، وقد تم اختيار نجم كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني في تقديم البرنامج في موسمه الثاني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والذي قدمه الفنان المصري أحمد حلمي في عام 2018.