‎شفاء فضل شاكر من فيروس كورونا ووالدة وشقيق فريدة سيف النصر بالعناية المركزة‎

لازالت إصابات النجوم بفيروس كورونا من ضمن أبرز الأخبار الفنية التي تشغل بال الجمهور هذه الفترة، خاصة مع إعلان عدد من النجوم لحالة الطواريء بين أفراد أسرتهم بعد إصاباتهم أو إصابة أحد من المقربين منهم.

فضل شاكر

وكانت أحدث الإصابات، دوت الخليج إصابة الفنان السوري فضل شاكر، حيث أعلن محمد نجل فضل شاكر، عن تعافي والده من الفيروس، ليفاجئ الجميع بأن الفنان الشهير كان قد عانى مع الفيروس الفترة الماضية، ولكنه تغلب أخيرًا على المرض وأعلن شفائه.

ونشر محمد فضل شاكر صورة لوالده وهو يتحدث معه عبر الفيديو، وذلك عبر تويتر، وعلق على الصورة قائلًا: "الحمد لله على سلامتك بابا الحمد لله تم شفاؤه من كورونا، الله يشفي مرضاكم و يحمي أهلكم".

أسرة فريدة سيف النصر

الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، أقلقت الجمهور على حالة أسرتها، بعدما أعلنت أن شقيقها قد دخل العناية المركزة وكذلك والدتها قد تم تهيئة غرفتها لتصبح كغرفة عناية، وذلك إثر إصابتهما بالفيروس، فكتبت عبر فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة.. يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين"، كما أكدت الفنانة المصرية أنها خضعت أيضًا للعزل المنزلي عقب إصابة والدتها وشقيقها.

وتشارك فريدة سيف النصر في رمضان هذا العام في بطولة مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وصبري فواز وغيرهم، ومن إخراج محمد سلامة.

دياب وزوجته

facebook

الفنان المصري دياب، أعلن أيضًا إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، حيث كتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين.. أنا وزوجتي إيجابي كورونا.. الحمد لله الشافي"، وتلقى الفنان المصري الشهير تفاعل كبير من قبل جمهوره وأصدقائه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

ويشارك محمد دياب هذا العام في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع كل من النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش وملك أحمد زاهر وغيرهم، وتأليف وإخراج محمد سامي

facebook