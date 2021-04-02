فيديو عفاف راضي مصدومة بسبب تصرفات ابنتها وتذكر الجمهور بأغنياتها للأطفال

عفاف راضي المطربة المصرية القديرة حلت ضيفة مع ابنتها المطربة الشابة مي كمال في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وروت عفاف كواليس جديدة عن حياتها المهنية وعن علاقتها بابنتها، كما قدمت معها دويتو خلال الحلقة.

دويتو عفاف راضي وابنتها في "معكم"

عفاف راضي قدمت مع ابنتها المطربة الشابة، دويتو خلال الحلقة وقامتا بغناء أغنية "يلا بينا" الشهيرة والتي نالت إعجاب الحضور والمتابعين، واستعادوا من خلالها ذكريات طفولتهم، حيث كانت من أشهر أغاني الأطفال قبل سنوات طويلة.

عفاف راضي أكدت أنها قدمت حوالي 13 عملًا مسرحيًا ولفتت إلى أن معظم تلك المسرحيات لم تعرض تلفزيونيًا حتى الآن وهو ما جعل البعض لا يعلم شيئًا عن تاريخها المسرحي، وأكدت الفنانة القديرة أن الموسيقار بليغ حمدي كان متحمسًا لها في بدايتها الفنية، وبمجرد أن استمع لصوتها في أحد الأغاني طلب التواصل معها، وبدأ يدعهما في مشوارها.

ابنة عفاف راضي تكشف كواليس إعادة تقديم أغنية "عطاشى"

من جانبها كشفت ابنة عفاف راضي عن كواليس اختيارها لأغنية "عطاشى" التي قدمتها والدتها في شبابها، لتعيد مي تقديمها بصوتها قبل فترة قصيرة، حيث قالت إنها كانت خائفة من رد فعل والدتها، خاصة وأنها تريد أن يتم تنفيذ كل شيء بدقة، وعندما أدتها بصوتها لوالدتها أبدت الأخيرة إعجابها رغم بعض الملاحظات القليلة، التي تم تداركها عند تسجيل الأغنية، ولفتت عفاف راضي أن الأغنية حققت رد فعل جيد بعد عرضها، كما أنها كانت سعيدة بنجاح ابنتها.

عفاف راضي مصدومة من مغامرات ابنتها

وعرضت منى الشاذلي خلال الحلقة، صورًا لمي كمال، وهي تقوم ببعض المغامرات الجديدة والخطيرة أيضًا وهو ما فاجئ عفاف راضي، التي شاهدت الصور لأول مرة وانتقدت ابنتها كونها تقدم على بعض الأفعال الخطيرة كتسلق الجبال أو القفز من على المرتفعات.

ويذكر أن الفنانة عفاف راضي التي تبلغ من العمر 66 عاما، قد اشتهرت في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وقدمت أغنيات عدة أبرزها "ردوا السلام، ويهديك يرضيك"، كما اشتهرت بأغنياتها للأطفال ومنها "هم النم، وسوسة كف عروسة، ويلا بينا"، وغيرها الكثير، ومن أشهر أفلامها "مولد يا دنيا" مع محمود ياسين وعبد المنعم مدبولي.