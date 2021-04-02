تعرفوا على قنوات عرض أبرز المسلسلات الخليجية في رمضان 2021

بدأت العديد من القنوات والمنصات، الإعلان عن المسلسلات التي من المقرر أن تعرض عبر شاشاتها في شهر رمضان 2021، وحرصت عدد من القنوات الشهيرة على الحصول على حق عرض العديد من المسلسلات الخليجية المنتظرة، والتي لاقت تفاعلا من الجمهور منذ الإعلان عن البدء في تنفيذها

مسلسلات قناة أبو ظبي

شبكة قنوات أبو ظبي كشفت عن مجموعة الأعمال الخليجية التي سوف تنفرد بعرضها في شهر رمضان، ومن بينها مسلسل "حين رأت" الذي يروي قصة فتاتين تعيشان فاجعة غير متوقعة بعد أن تفقد كل منهما أحباءهما بتفجير إرهابي، والمسلسل يسلط الضوء على نبذ الإرهاب والتعايش بين الأديان وهومن بطولة خالد أمين، وأمل محمد، وليلى عبد الله.

وتعرض القناة أيضاً الدراما الاجتماعية الكويتية "مطر صيف" من بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، والذي يروي قصة نورة الغنية التي تتزوج من رجل متوسط الحال، وتعيش معه بسعادة إلى أن يرحل زوجها عن الحياة وتبدأ معاناتها في تحمل مسؤولية تربية أبنائها ضمن صعوبات مالية.

إضافة إلى المسلسل الكويتي "نبض مؤقت"، الذي تدور أحداثه حول العائلة ومشاكل الحرمان من نعمة الأمومة، من بطولة هيا عبد السلام، وهنادي الكندري، وشهاب جوهر، وغيرهم. وتعرض القناة أيضاً المسلسل الخليجي الكوميدي "علاء الدين" وهو من بطولة عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج، حيث تدور أحداثه حول "علاء الدين" الرجل الخمسيني الذي يعيش مع ابنتيه الشابتين قمر وشمس في منطقة "ستي ووك"بدبي.

قناة الإمارات

أما قناة "الإمارات" فتعرض المسلسل الإماراتي "بنات مسعود" الذي تدور قصته حول "مسعود" وهو تاجر سيارات توفت زوجته وتركت له أربع بنات، فقرر عدم تزويج بناته لأنهن قد يطلبن حقهن في الميراث، والعمل من بطولة جمال الردهان، وخالد المظفر، وشيماء سبت، ومن تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم.

كذلك تعرض قناة الإمارات مسلسل "اللي نحبهم"، وهو عمل إماراتي كوميدي في قالب اجتماعي فكاهي أحداثه تبدأ من الفريج والطموح والشهرة وتنتهي بمواقف كوميدية من بطولة أحمد الجسمي وميثاء محمد، وجمعة علي، ومروان عبدالله ومن تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

ويعرض مسلسل "60 يوم" من بطولة تركي اليوسف وبلال عبدالله وعبدالله بن حيدر وعبد الرحيم حسن، وشعيفان محمد وغيرهم، على نفس القناة، حيث تبدأ الأحداث بإطلاق نار وتهديد شخصي لتتطوّر فيما بعد لسيناريوهات تشويقية في قالب سريع من الأحداث الدرامية.

منصة شاهد وMBC

أما منصة شاهد وشبكة قنوات MBC ستعرض من الدراما الخليجية كل من مسلسل "ممنوع التجول" لناصر القصبي، ومسلسل "مارغريت" لحياة الفهد، و"الناجية الوحيدة" لهدى حسين، و"أمينة حاف" لإلهام الفضالة، و"اختطاف" لـ ليلى السمان وإلهام علي، و"وش تبى بس" لفيصل العيسى.

قناة دبي والظفرة

أما شبكة تلفزيون دبي فتعرض العديد من الأعمال الخليجية ومن بينها "سما عالية" لجاسم النبهان وسليمان الياسين، ومسلسل "الناموس" لمحمد المنصور وهيفاء عادل وجاسم النبهان، فيما تعرض قناة الظفرة مسلسل "يجيب الله مطر" لزهرة عرفات ومرام البلوشي، ومسلسل "بيت الذل" للراحل مشاري البلام وعبد الرحمن العقل.

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