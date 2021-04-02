بثينة الرئيسي تكشف عن حمل صديقتها نهى نبيل بفيديو طريف.. شاهدوا

بثينة الرئيسي النجمة العمانية، فاجئت الجمهور بنبأ سعيد خاص بصديقتها الفاشينيستا نهى نبيل، حيث نشرت بثينة مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه مع صديقتها وأعلنت حمل نهى نبيل.

نهى نبيل تعلن حملها بطفلها الرابع

بثينة الرئيسي تواجدت مع نهى نبيل في موقع تصوير أحد الأعمال وأكدت أن صديقتها نهى نبيل حامل بطفلها الرابع، حيث قالت: "نهى نبيل حامل.. خدوا الخبر اليقين من عندي"، معبرة عن سعادتها بهذا الخبر المفرح الخاص بصديقتها، لافتة إلى أنها لم تعلم حتى الآن ما إذا كانت نهى سوف ترزق بصبي أو فتاة.

نهى نبيل تدخل مجال التمثيل

وأشادت بثينة الرئيسي بموهبة صديقتها كما أعلنت أن نهى نبيل سوف تدخل مجال التمثيل، دون أن تكشف العمل الذي سوف تشارك به، وأضافت: "دخلت التمثيل من أوسع أبوابه"، لترد نهى قائلة: "العمل من إنتاج بثينة الرئيسي"، وهو ما جعل بثينة تعود وتقول لها مازحة إنها كانت قد طلبت منها ألا تصرح بهذه المعلومة في الوقت الحالي، بسبب خوفها من الحسد.

ولم تكشف أي من النجمتين أي من الأعمال الدرامية سوف تظهران فيها، لكنهما كشفا عن بعض الصور من الكواليس، والتي تجمعهما بالفنانة الكويتية إلهام الفضالة.

معلومات عن نهى نبيل

الجدير بالذكر أن نهى نبيل متزوجة من شخص يدعى إبراهيم جمعان ولديها 3 أبناء هم محمد ودانة ويعقوب، ومن المنتظر أن ترزق بطفلها الرابع بعد أشهر قليلة، وتعتبر من الشخصيات المؤثرة عبر مواقع السوشيال ميديا، ويتابعها حوالي 9 ملايين شخص، وتنشر دائما أحدث اطلالاتها في عالم الموضة والجمال، وتشتهر بذوقها المتجدد ومواكبتها للصيحات العصرية، كما تطل على متابعيها بمقاطع فيديو تقدم فيه النصائح لهم بمجالها.

نهى نبيل ولدت في نوفمبر 1983 لأب مصري وأم كويتية، ونشأت في دولة الكويت، حصلت على البكالوريوس في الهندسة من جامعة الكويت، وكانت من المتميزين في الدراسة حيث تخصصت في دراسة الهندسة الكيميائية وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005.

عملت في مجال تقديم البرامج منذ صغرها، كما قدمت العديد من المهرجانات الفنية، وتم تكريمها من دولة الكويت كواحدة من أفضل الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها جاءت ضمن أفضل 5 شخصيات نسائية عربية بحسب تصنيف فوربس لعام 2017