فيديو رضوى الشربيني تنهار في البكاء بأول ظهور لها في برنامجها بعد وفاة والدتها

رضوى الشربيني الإعلامية المصرية، حرصت على العودة إلى تقديم برنامجها "دوت الخليج وبس" الذي يعرض عبر شاشة cbc سفرة، بعد مرور حوالي شهر على وفاة والدتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، لكنها دخلت في نوبة بكاء على الهواء في أولى الحلقات بعد عودتها.

رضوى الشربيني تعود لتقديم برنامجها بعد وفاة والدتها

رضوى الشربيني قالت إنها عاشت داخل كابوس لمدة حوالي 50 يومًا، منذ إصابة والدتها بالفيروس، وأضافت: "مش قادرة أتكلم عن تفاصيل دلوقتي، هتكلم عليها لما اقدر أتكلم عليها هتكلم عليها، لكن إحنا كان لازم نطلع، لأن عندنا رسالة، والرسالة دي لازم نكملها، كمان كان لازم أطلع عشان أنا دوت الخليج دوت الخليج نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقول لكم إن مع العسر يسرا، وإن مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسة، لكن ربنا موجود".

انهيار رضوى الشربيني في البكاء في أول ظهور لها بعد رحيل والدتها

وتابعت رضوى الشربيني: "اختبار صعب، والحياة امتحان، كل واحد فينا عنده امتحان شكل، وكل واحد فينا بيمتحن قدر استطاعته، لكن أنا نفس الست اللي كانت بتقول هتعدي، وأنا كمان متأكدة إنها هتعدي بالصبر والدعاء والصلاة هتعدي، وأنا طالعة النهاردة رغم إن كان عندي الاختيار إني مطلعش وإني استنى لحد بعد رمضان، بس أنا صممت إني أطلع، عشان زي ما بشجعك أنا كمان بشجعني".

وفاة والدة رضوى الشربيني

ودخلت الإعلامية المصرية في نوبة من البكاء، وقالت: "كم الدعوات الكتير لأمي وهي عايشة وهي ميتة، لو كنت عملت فلوس كتير أو بقيت ملكة الدنيا مكنش هيحصل، ناس كتير وقفت جنبي، أهلي وأصحابي.. أشخاص ربنا سخرهم عشان يكونوا جزء من اليسر، إحنا بشر وكل واحد بيحصل له حاجات لازم يصبر عليها ويستحملها حتى لو كان العقل مش مستوعبها والقلب مش مستحملها، لكن ربنا قال وبشر الصابرين، فإحنا لازم نقول الحمد لله ونصبر"، ولازالت رضوى الشربيني في حالة حداد على والدتها، حيث لا تزال مرتدية الملابس السوداء.

الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني عبرت عن مدى حزنها وافتقادها لوالدتها في أكثر من تدوينة ومناسبة في الفترة الأخيرة، ونشرت صورة مؤخرًا لها مع والدتها بمناسبة يوم الأم، ووجهت رسالة مؤثرة على انستقرام تعليقاً على الصورة وقالت: "أول يوم أم من غيرك.. أول مرة أصحى ومابوسش إيدك وأقول لك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم في الدنيا.. أول عيد أم ماجبش فيه هدية وورد وانتي تحضنيني وتدعيلي..أول مرة يا أمي وللأسف مش الأخيرة.. كل ثانية وانتي أمي.. كل ثانية وانتي عيدك في الجنة يا أمي بإذن الله.. كل سنة وكل أم طيبة.. كل سنة وكل أم توفاها الله في الجنة".