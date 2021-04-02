بسمة بوسيل تعلن وفاة والدها وتُبكي الجمهور بنعيها المؤثر وصوره مع أبنائها الثلاثة

بسمة بوسيل، الفنانة المغربية وزوجة النجم تامر حسني، أعلنت منذ ساعات وفاة والدها وعبرت عن مدى حزنها الشديد لرحيله، حيث نشرت مجموعة صور له معها وأولادها الثلاثة، عبر حسابها على انستجرام، ونعته برسالة مؤثرة.

وفاة والد بسمة بوسيل وحما تامر حسني

بسمة بوسيل علقت قائلة: "راح القلب اللي كان بيصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقول لي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت، ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين".

بسمة بوسيل تبكي الجمهور برسالتها المؤثرة عقب وفاة والدها

وأضافت بسمة في دعائها لوالدها: "اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.. يا رب يا رحيم.. ربي أنه ليس معى ولكنه في قلبي في دعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، و تقرّ بها عينه.. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً".

وتلقت بسمة بوسيل التعازي من قطاع كبير من جمهورها وأصدقاها، الذين تمنوا لوالدها الرحمة، ولها ولأسرتها الصبر والسلوان، ومن بينهم أحمد زاهر ومي كساب ومي سليم وليلى أحمد زاهر وميريهان حسين ومنة فضالي ومحمد عباس ورزان مغربي وكارمن سليمان ولجين عمران ومريم الخشت وجوري بكر وغيرهم.

أحدث ظهور لبسمة بوسيل

الجدير بالذكر أن أحدث ظهور لبسمة بوسيل كان خلال احتفالها بصديقتها الفنانة المصرية روبي، بعد طرح ألبومها الجديد "حتة تانية" مؤخرًا، حيث نشرت بسمة وقتها عبر خاصية القصص القصيرة أكثر من صورة وفيديو يجمعها مع الفنانة روبي كما حرصت على تقديم التهنئة لها على الأغنية الجديدة فكتبت بسمة: "بحبك روبي ومبروك يا حبيبتي على الأغنية الجديدة".