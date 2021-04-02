تامر حسنى ينعى والد زوجته

نعى النجم تامر حسنى والد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الذى توفى صباح اليوم الجمعة، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق: "توفى اليوم حمايا الغالى وحبيب قلبى الراجل الطيب اللى كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفى هذا الشهر الكريم".

كما نعاه على إنستجرام قائلا "توفى اليوم حمايا الغالى وحبيب قلبى الراجل الطيب اللى كل الناس بتحبه.. أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

يأتى هذا بعدما نعت بسمة والدها، ودعت له بالرحمة والمغفرة وكتبت عبر صفحتها إنستجرام: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة أنه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت بسمة بالدعاء لوالدها: "اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبى أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعنى به يا رب العالمين.. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.. يا رب يا رحيم".