الفنان أحمد داوود وعلا رشدى يحتفلان بعيد زواجهما

احتفل النجم أحمد داوود بعيد زواجه الحادى عشر من زوجته الفنانة علا رشدى، ونشر صورة تجمعهما بصحبة أبنائهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد زواج سعيد سنتوتى.. كل سنة وإحنا مستحملين بعض ومع بعض طول العمر إن شاء الله"، وهى الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه وجمهوره.

ومن جانبها احتفلت علا رشدى بعيد زواجهما بطريقتها الخاصة، حيث قارنت بين صورة من حفل زفافهما وصورة كوميدية تجمعهما بالوقت الحالى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "التوقعات مقابل الواقع.. زى النهاردة كان يوم فرحنا ومن ساعتها عينك ما تشوف إلا النور.. يا رب العمر كله حبيبي بنتوتى".

وكانت الفنانة علا رشدى، قالت إن أول لقاء بينها وبين زوجها الفنان أحمد داوود كان في مركز الإبداع، وهى تدرس التمثيل والرقص، وفى عرض رقص "عنبر واحد" رقصت صالصا معه، وكان وسيما وقتها وما زال، وأن رائحته كانت "حلوة"، وذلك خلال استضافتهما ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

فيما كشف أحمد داوود، أن أهل علا رشدى وأهله كانوا مختلفين، فشعر بالإحباط، ووصل لحل وسط أن يترك الموضوع، وجمع والد علا رشدى زوجته ووالده، وتعرفا على بعضهما والمشاكل تم حلها، وقال: "عزمونا على الغدا عندهم فى البيت، كنت أنا وأهلى وكنت متوقع أن يكون خناقة بين والدى ووالد علا ولكن الحمد تمت قراءة الفاتحة"، مشيرا إلى تزوج فى منزل والد علا 6 سنوات.