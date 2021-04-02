صور تامر حسني ينعي والد زوجته بسمة بوسيل ويكشف سبب وفاته

تامر حسني المطرب المصري الشهير نعى والد زوجته الفنانة بسمة بوسيل الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على انستجرام، كما كشف عن سبب الوفاة.

تامر حسني ينعي والد زوجته ويكشف سبب وفاته

تامر حسني نشر صورة جمعته بحماه الراحل عبر انستجرام، وعلق عليها برسالة مؤثرة، قال فيها: "توفى اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها".

وأضاف تامر حسني: "أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه ايضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم، أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

النجوم يقدمون التعازي لتامر حسني وبسمة بوسيل

وتلقى تامر التعازي في وفاة والد زوجته، من قبل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه، ومن بينهم ياسمين عبد العزيز وهشام ماجد وميريهان حسين وتامر حسين وأحمد عصام وغيرهم.

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل قد أعلنت وفاة والدها قبل ساعات وعبرت عن مدى حزنها الشديد لرحيله، حيث نشرت مجموعة صور له معها وأولادها الثلاثة، عبر حسابها على انستجرام، ونعته برسالة مؤثرة.

بسمة بوسيل تودع والدها برسالة مؤثرة

بسمة بوسيل علقت على الصور قائلة: "راح القلب اللي كان بيصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقول لي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت، ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين".

وأضافت بسمة في دعائها لوالدها: "اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله ، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.. يا رب يا رحيم.. ربي أنه ليس معى ولكنه في قلبي في دعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود فى كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقى له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، و تقرّ بها عينه.. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً".