فيديو كندة علوش تكشف عن خلافها مع عمرو يوسف بسبب تعاملها مع ابنتها: "بيبص لي على إني مجنونة"

كندة علوش النجمة السورية حلت ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة ON E، وتحدثت عن علاقتها بابنتها حياة، من زوجها الفنان عمرو يوسف.

خلاف كندة علوش وعمرو يوسف بسبب ابنتهما حياة

كندة علوش أكدت أنها على خلاف دائم مع زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، بسبب طريقة تعاملها مع ابنتهما حياة، حيث أكدت كندة أنها تتعامل مع ابنتها كأنها صديقتها بالرغم من عدم تجاوزها العامين والنصف، وهو ما لم ينل إعجاب زوجها ودائمًا ما يعلق لها على أن ابنته لن تستوعب طريقة التعامل تلك حاليًا، وأضافت: "أنا عارفة إنها مش بتفهم، لكن أنا بتكلم معاها في كل حاجة، وعمرو بيبص لي على أني مجنونة".

وأوضحت كندة علوش أن زوجها يضحك أحيانًا من تصرفاتها وما تفعله وتقوله لابنتهما وخاصة عندما تتركها وتحاول إقناعها بأنها مسؤولة عن نفسها ومن المفترض أن تقوم بترتيب أشيائها، كما كشفت كندة أن ابنتها لم تذهب إلى "الحضانة" بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، لذلك فهي تحب أن تجعلها مهتمة بالموسيقى.

أغنية تفضل ابنة كندة علوش سماعها يوميًا

ولفتت النجمة السورية إلى أن ابنتها تحب الاستماع لأغنية "يوم تلات" للفنان عمرو دياب والرقص عليها يوميًا، إضافة إلى سماعها أغاني المهرجانات الشعبية والأغاني الكلاسيكية والرومانسية وأغاني الأطفال الشهيرة.

أغرب موقف مرت به كندة علوش بسبب والدها

في سياق آخر، كشفت كندة علوش عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، أثناء تصوير مسلسل "نزار قباني" في إسبانيا، حيث تلقت دوت الخليج وفريق العمل دعوة للعشاء من أحد رجال الأعمال السوريين لكنها رفضت الذهاب مع زملائها، في البداية ثم وافقت وذهبت بالفعل، ووقتها حكى رجل الأعمال عن سبب عقدته من الزواج، بعد قصة حب فاشلة مرت بها شقيقته وظلت مرتبطة بطبيب أسنان لمدة سنوات، لكن فور انفصاله عنها تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها، فيما رفضت شقيقته الزواج,

كندة علوش اكتشفت على الفور أن الشخص المقصود هو والدها، وعند ذكر اسمها واسم والدها، أمام رجل الأعمال انهار في البكاء، كما أنها طلبت منه أن يتصل بشقيقته وفور أن قالت لها اسمها، دخلت السيدة دوت الخليج الآخرى في نوبة بكاء، وطلبت منها إعطاء الهاتف لشقيقها.