بسمة وهبة تحتفل بزفاف ابنها وتبكي لحظة لقائه بعروسته .. صور وفيديو

بسمة وهبة الإعلامية المصرية احتفلت بزفاف ابنها عبد الرحمن قبل يومين، لكنها كشفت، اليوم الجمعة، عن أول فيديو يظهر فيه ابنها خلال حفل زفافه وهو يستقبل عروسته ويراها بفستان الزفاف لأول مرة.

بسمة وهبة تبكي في زفاف ابنها

بسمة وهبة شاركت متابعيها عبر انستجرام، بأحدث فيديو من حفل زفاف ابنها عبد الرحمن، كما كشفت عن رد فعلها عند زفة العروسين، حيث بكت من شدة الفرح بسبب مرور الأيام وزواج ابنها وحضورها تلك اللحظة، التي تعتبرها أحد أهم اللحظات في حياتها وحياة ابنها.

بسمة وهبة تحتفل بزواج ابنها عبد الرحمن

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو وقالت: "زفة عبد الرحمن وعقبال أولادكم وتفرحوا فرحتي بس بدون الدموع اللي نزلت من فرحتي"، وتلقت الإعلامية المصرية التهاني من قبل جمهورها وأصدقائها وتمنوا لها ولنجلها السعادة الدائمة، ومن بين هؤلاء كانت الإعلامية سمر يسري ومريم أمين والفنانة صابرين.

وقبل هذا الفيديو كانت بسمة قد شاركت المتابعين بعدة فيديوهات وصور ترصد إطلالتها في حفل زفاف ابنها، حيث ارتدت فستان طويل باللونين الأبيض والذهبي، وعلقت قائلة: "أم العريس محتاسة ومدية على عدم تركيز شوية"، كما شاركت صورة لها مع والدتها خلال انتظارهما زفة العروسين، إضافة إلى صورة أخرى قبل الزفاف بيوم واحد.

بسمة وهبة ووالدتها

وعلقت بسمة وهبة بقولها: "امي فرحانه فيا بتقول لي بكرة تبقي جدة.. والله يا أمي ده من أحلامي وأحب جدًا.. يا رب اوعدني بحفيد ينور حياتي من الغالي عبد الرحمن عقبال أولادكم يا رب". الجدير بالذكر أن بسمة وهبة قد تعرضت لحادث داخل منزلها في شهر فبراير الماضي، كاد أن يؤدي إلى كارثة محققة، حيث اشتعلت المدفأة الكهربائية داخل غرفتها، ونشرت وقتها مقطع فيديو وثقت من خلاله الأضرار التي وقعت بغرفتها بعد اشتعال المدفأة الكهربائية التي تركتها طوال فترة نومها، إلى أن نشب حريق في المشترك الكهربائي الموصول بها، وتسببت في أضرار بالغرفة، كاحتراق السجاد والأرضية الخشبية.

وعلقت بسمة حينها وقالت: "أنا ما بتعظش أبدًا، الدفاية ولعت، والنار كانت هتولع في البيت كله، لولا ستر ربنا.. إمتى الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقى"، حيث كانت قد تعرضت لحادث مشابه العام الماضي أيضًا.