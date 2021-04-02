فيديو نسرين طافش تعلن فسخ خطوبتها : "كنت جادة في قرار الزواج وأحلم بالأمومة"

النجمة نسرين طافش حلت ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، وفاجئت نسرين الجمهور بنبأ فسخ خطوبتها التي كانت قد أعلنت عنها قبل أشهر، وتحديدًا في نوفمبر من العام الماضي.

نسرين طافش تعلن فسخ خطوبتها

نسرين طافش كانت قد أعلنت خطوبتها على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية، وأكدت وقتها أن الزفاف من المقرر أن يكون قريبًا، دون أن تكشف عن هوية خطيبها، لكنها عادت قبل ساعات لتؤكد أن الخطوبة لم تكتمل رغم أنها كانت جادة في هذا الأمر وتتمنى أن تكلل الخطوبة بالزواج.

نسرين طافش تشيد بخطيبها السابق

نسرين طافش أكدت أنها تفكر في الزواج والإنجاب، وهو ما جعلها تدخل تجربة الارتباط بشكل جاد، إلا أن هناك أسبابًا دفعتها إلى إنهاء الخطوبة، وقالت إنه لم يكن هناك توافق روحي وفكري بينها وبين خطيبها السابق، مثلما كانت تتوقع في بداية تعارفهما، إلا أنها أيضًا أشادت به وأضافت: "الشخص اللي كنت مرتبطة به محترم جدًا".

وكانت نسرين قد أعلنت خطبتها خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي وأكدت أنها على وشك الاحتفال بزفافها قريبًا، فقالت في تدوينة نشرتها حينها: "شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويًا والزواج سيتم قريبًا وعقبال العايزين"، ولاقت تدوينة الفنانة تفاعل عدد من جمهورها وقتها الذين حرصوا على تهنئتها بزواجها وتمنوا لها السعادة في حياتها.

نسرين طافش في رمضان 2021

في سياق آخر، تشارك نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، وذلك من خلال مسلسل "المداح" الذي يلعب بطولته الفنان حمادة هلال وأحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وتحرص نسرين طوال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس مسلسل "المداح"، والذي ستظهر في بعض مشاهده وهي مرتدية الحجاب، حيث تجسد شخصية فتاة تدعى رحاب، وعلقت نسرين على إحدى الصور التي جمعتها بحمادة هلال وقالت: "إيه حكاية صابر المداح ورحاب بنت الحج غالب.. باقي أيام قليلة على قدوم الشهر الفضيل.. انتظرونا في المداح مع النجم حمادة هلال".