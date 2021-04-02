هنادي مهنا تطلب الدعاء بعد إصابة والدها بفيروس كورونا

هنادي مهنا ابنة الموسيقار المصري هاني مهنا حرصت على التعليق على الأزمة الصحية التي يمر بها والدها حاليًا عبر حسابها على انستجرام، وذلك بعد ساعات من تأكده من إصابته بفيروس كورونا.

تعليق هنادي مهنا بعد إصابة والدها بكورونا

هنادي مهنا نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بعض الأدعية عن شفاء المرضى، وكتبت: "يا رب اشفِ كل مرضى المسلمين ومتوجعش قلب أم أو أب على أولادهم ولا أولاد على أهلهم بحق أيام رمضان المفترجة اللي داخلة علينا، وبحق حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب، اللهم أمين يارب".

هنادي مهنا تدعو لوالدها بالشفاء

وأضافت في تدوينة أخرى: "اللهم بلغنا رمضان، من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالٍ ولا استمرار وباء، اللهم اكشف عنا البلاء وسيء الأسقام، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين".

وتضاربت التصريحات حول حقيقة نقل هاني مهنا إلى المستشفى عقب إصابته بالفيروس، حيث أكد نقيب الموسيقيين بمصر في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الموسيقار المصري يخضع للعزل المنزلي، فيما أكدت المطربة نادية مصطفى أن الفنان القدير نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج هناك، ولم تحسم أسرته حتى الآن حقيقة الأمر، واكتفت ابنته هنادي بتوجيه الدعاء له.

هاني مهنا وإصابة ابنته وزوجها بفيروس كورونا

وتأتي إصابة هاني مهنا بفيروس كورونا، بعد أيام من إعلانه خبر إصابة ابنته هنادي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، إضافة إلى زوجته ووالدة ابنته، وأكد أن أحمد خالد صالح، يواصل تصوير أعماله الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان، مع حفاظه على الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن مناعته أقوى من هنادي، وهو ما وضع أحمد خالد صالح في موقف محرج ودفعه للرد على تصريحات حماه، وجعل الأخير يؤكد أن تصريحاته اقتطعت من سياقها وأنه لم يقل ذلك.

وحرص هاني مهنا على توضيح الموقف من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، وأكد أنه لا يعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن عندما تم توجيه سؤال له عن حالة ابنته وزوجها قال "ممكن يكون بيصور" لافتًا إلى من نشر تلك الأنباء حذف كلمة "ممكن" وأجزم بأن الفنان الشاب يقوم بالتصوير، كما أوضح حينها أنه أيضًا في حالة اشتباه بإصابته بالفيروس.