شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تطورات الحالة الصحية لفضل شاكر بعد إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 3 أبريل 2021 12:40 صباحاً - كشف المطرب محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، بأن والده تكتم على إصابته بفيروس كورونا، منذ فترة.

وقال إن والده تعافى حاليا من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، داعياً الله تعالى بأن يشفي جميع المرضى

واعلن محمد شاكر عبر موقعي “إنستغرام” و”تويتر” شفاء والده قائلا: “الحمد لله ع سلامتك بابا الحمد لله تم شفاؤه من كورونا، الله يشفي مرضاكم ويحمي أهلكم”.

​وكان نجل فضل شاكر قد احتفل بعقد قرانه وزفافه بفتاة لبنانية إسمها كاترينا أيمن مراد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب واصدقاء العروسين، عملاً بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

يذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية، أصدرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

فضل الذي أُطلق عليه “ملك الرومانسية”؛ أجرى في نوفمبر الماضي عبر صفحته بموقع “إنستغرام” حوارا مباشرا مع معجبيه، قال فيه: “كان المفروض أطلع للجمهور من زمان، بس فيه ناس بلبنان مش عايزيني أظهر، ولكن بعدين مع الوقت هطلع وأقول على أساميهم من محلي، وكنت بتمنى بس يطلعوا لو أي شي ضدي، يعني ركبوني ملفات وتهم وحسبي الله ونعم الوكيل، وبدي يطلعوا يقولوا أنا شو عملت”.

وأضاف: “الناس اللي ما بدهم إني أظهر، في حقد بقلبهم لي ما بعده حقد، وما بعرف كيف الإنسان يقدر ينام وهو ظالم حدا، وما خلوا تهمة إلا واتهموني إياها”.

وردا على سؤال عن مكان وجوده، قال فضل: “أنا موجود في لبنان بمخيم عين الحلوة، وأي حد حابب يزورني في المخيم، يجي في أي وقت”.

وفي تعليقه على قيام بعض نجوم الأغنية اللبنانية بمهاجمته، قال: “في ناس بتطلع تمعن وتحكى يعني أنت ما مقياس تعطي رأيي بحدا”