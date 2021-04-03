ياسمين صبري توجه رسالة إلى حاسديها ومن يستكثرون عليها النعم

ياسمين صبري أثارت جدلا واسعا في الساعات الأخيرة بعد حديثها عن الحسد الذي تتعرض له، الأمر الذي تسبب في انقسام الجمهور بين مؤيد ومعارض لموقفها.

ياسمين صبري تستعين بمقولة عن الحسد

ياسمين صبري نشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" تستعين فيها بمقولة عن الحسد، وفهم العديد من المتابعين من رسالة ياسمين صبري أن موجهة لحاسديها في الفترة الأخيرة بعد ظهورها في أكثر من إطلالة مميزة، بالإضافة إلى مشاركتها في إعلان جديد لإحدى شركات الأتصالات، فكتبت الفنانة المصرية تعليقا قالت فيه : "ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب، الإمام الشافعي"، وقد أثار ما كتبته ياسمين صبري جدلا واسعا من قبل مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب حديثها عن الحاسدين

ياسمين صبري رد على تغريدتها العديد من المتابعين والذين انتقدوا نشرها المقولة، بينما طلب منها البعض بمراعاة مشاعر الفقراء وعدم الكشف عن ما تمتلكها مما قد يخفف حالة الغضب اتجاه ما تفعله فكتب أحد المتابعين: "بس انتي لازم تحافظي على مشاعر الناس والقضاء للحواجب بالكتمان ومراعاة الفقراء"، في وقت دافع قطاع من الجمهور على موقف ياسمين صبري، وأكدوا أن الحاسدين لها لن يرضوا على أي نجاح قد تحققه فكتب متابع آخر: "ربنا يزيدك من فضله ويظل الحاسد في حسرته لان الحاسد لن يرضى نعمه لاحد".

مقارنة ياسمين صبري بأمل بوشوشة ونادين نسيب نجيم

ياسمين صبري خطفت الأنظار في الأيام الماضية بعد ظهورها بأكثر من إطلالة نالت اهتمام الجمهور الذين وضع العديد من المقارنات بينها وبين كل من الفنانة نادين نسيب نجيم وأمل بوشوشة بسبب التشابه الكبير من حيث لون البشرة والعينين والفم والشعر الطويل الداكن، كذلك فإن طريقة المكياج بدت متشابهة جداً بينهم، وقد نشرت كذلك ياسمين صبري العديد من صور كواليس الإعلان الأخير الذي شاركت فيه عبر حسابها على "انستجرام".

ياسمين صبري لن تشارك خلال شهر رمضان القادم في عمل درامي ولم تكشف الفنانة المصرية عن سبب عدم مشاركتها في الموسم الرمضاني الجديد، وكان آخر عمل قدمته ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" والذي عرض في رمضان 2020 وحقق وقت عرضه نسبة مشاهدة كبيرة، وشاركها البطولة فيه كل من أحمد مجدي، وهبة مجدي، وآيتن عامر، ونهال عنبر، وأشرف زكي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية لمحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.