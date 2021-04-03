الفاشنيستا فاطمة المؤمن تثير الجدل بقصة خطوبتها ..صور

فاطمة المؤمن الفاشينيستا الكويتية كشفت عن خطوبتها في الساعات الأخيرة حيث نشرت صورة من احتفالها بالخطوبة، وقد أثارت الصورة الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة إعلان فاطمة المؤمن عنها بشكل مفاجئ.

خطوبة الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

فاطمة المؤمن نشرت صورة عبر حسابها على "سناب شات" مع خطيبها وهما يستعرضان خاتم خطوبتهما، في وقت فضل فيه خطيب الفاشينيستا الكويتية عدم الكشف عن هويته، وقد أثارت الصورة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تكشف فاطمة المؤمن أي تفاصيل عن خطوبتها او التحضير لها في الفترة الماضية، أو كونها تعيش قصة حب، كما انها اكتفت بنشر صورة لخاتم الخطوبة والتعليق عليها بكلمة قصيرة قالت فيها: "هذا رسميا"، في وقت لم تنشر فيه أيضا الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن أي صورة على حسابها على "انستجرام" حتى هذه اللحظة.

جدل حول صور فاطمة المؤمن مع خطيبها

صورة الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن انقسم الجمهور حول حقيقتها حيث تردد أن من تظهر فيها ليست دوت الخليج فاطمة المؤمن وأنه ربما تكون الصورة لإحدى قريباتها أو صديقاتها، ولم تعلق فاطمة المؤمن على هذا الجدل الدائر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت فاطمة المؤمن قد حلت ضيفة على برنامج "سندريلا" المعروض على قناة "atv" الكويتية وتحدثت فيه عن ثروتها وأنها تفكر بالتبرع بجزء منها لكونها ملت من الأموال على حسب وصفها.

فقالت فاطمة المؤمن: "الأموال تصيب بالملل، في الماضي كنت استمتع بالتسوق وبفكرة الحيرة في الاختيار، أما الآن فصار كل شيء عادي بالنسبة لي، فوسائل التواصل الاجتماعي قدمت لي أشياء كثيرة بدون أن أطلبها، فالمال صار عندي زائد، لكن في نفس الوقت أنا لست شخصية تحب الاسراف، فهذا لا يعطيني أي نوع من السعادة التي اشعر بها عن طريق السفر والصداقة الحقيقة والحديث عن أشياء مفيدة، لذلك أفكر في التبرع بجزء من أموالي ولا استطيع أن أعلن عن المبلغ الذي سوف اتبرع به".

فاطمة المؤمن تثير غضب الجمهور بهديتها لتوأم شقيقتها

فاطمة المؤمن أثرت جدلا واسعا في الشهور الماضية بسبب هديتها لتوأم شقيقتها حيث انتشر فيديو للفاشينيستا الكويتية وهي تقوم بإهداء التوأم رزماً من الأموال من خلال توزيعها ومدها على سرير الطفلين أثناء تواجدهما في المستشفى بعد ولادتهما، وقدر المتابعين المبلغ بنحو 50 ألف دينار، تصرف فاطمة المؤمن استفز المتابعين منتقدين استعراضها لثرائها بهذه الطريقة المبالغ فيها، بينما أشار البعض إلى أنها قد تؤذي المولودين بتصرفها على اعتبار أن الأوراق النقدية قد تحمل في طياتها الفيروسات جراء تناقلها بالأيدي، وخاصة فيروس كورونا وبالتالي قد تشكل مصدرا لنقل العدوى بعد توزيع هذه النقود على الطفلين في سريرهما.