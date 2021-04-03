فيديو محمد الترك يحتفل بعيد ميلاد دنيا بطمة برسالة من الفنانة بدرية طلبة

محمد الترك المنتج البحريني احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل طريف حيث وجه رسالة احتفالية بهذه المناسبة بواسطة الفنانة المصرية بدرية طلبة.

محمد الترك يهنئ زوجته دنيا بطمة بعيد ميلادها بواسطة بدرية طلبة

دنيا بطمة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير تظهر فيها الفنانة بدرية طلبة وهي تنقل رسالة للفنانة المغربية يقدمها لها زوجها المنتج محمد الترك وكذلك أشقاء دنيا بطمة بمناسبة عيد ميلادها، وتمنت الفنانة المصرية لكل من محمد الترك وزوجته دنيا بطمة حياة سعيدة، كما كشفت عن الرسالة الرومانسية التي وجهها المنتج البحريني لزوجته.

فقالت بدرية طلبة في الفيديو: "دنيا بطمة النجمة الجميلة المتألقة نجمة القلوب محمد الترك ارسل لي رسالة هو واخوتك وطلب منى أن أنقل لك رسالته والتي يقول فيها لك: (كل سنة وانت طيبة يا زوجتي يا أميرة قلبي يا أم بناتي)، ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم الحسد ودائما ناجحين، وكل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيد ميلادك يا دنيا القلوب".

دنيا بطمة تحتفل مع أسرتها بعيد ميلادها

دنيا بطمة علقت على الفيديو الذي نشرته ووجهت الشكر لزوجها محمد الترك والفنانة بدرية طلبة فكتبت: "يا حبيبة قلبي يا بدردر انتي العسل، شكرا محمد الترك"، وقد حقق الفيديو انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد مشاهديه على حساب الفنانة المغربية ما يقارب من 60 ألف مشاهدة بعد أقل من ساعة من نشره، محمد الترك نشر كذلك صورة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه بزوجته الفنانة دنيا بطمة وعلق عليها قائلا: "كل عام وانتي اجمل ورده ببستان حياتي دنيا بطمة".

دنيا بطمة احتفلت كذلك بعيد ميلادها في الساعات الأخيرة، حيث نشرت أكثر من فيديو على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" وظهر فيه أفراد أسرتها وأصدقائها وكذلك زوجها المنتج محمد الترك وابنتها غزل، ورقصة دنيا بطمة وابنتها أثناء الاحتفال، كما نشرت دنيا بطمة مجموعة من الرسائل الاحتفالية التي وصلت لها من قبل محبيها ومتابعيها، كما انتشرت صور لها كذلك تجمعها مع ابنتيها ليلى رزو، وغزل.

دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد الترك

دنيا بطمة احتفلت أيضا منذ أيام قليلة بعيد ميلاد زوجها المنتج البحريني محمد الترك ونشرت صورة رومانسية لهما، مجددة له عهودها بالحب ومتمنية له الأمنيات السعيدة مع ابنتيها غزل وليلى روز، فكتبت له في رسالتها عبر حسابها على "انستجرام" : "حبيبي وزوجي الغالي.. عيد ميلاد سعيد، وكل عام وأنت حبيبي.. كل عام وأنت سندي، الله يحفظك لنا ولا يحرمنا منك، ويبعد عنك كل سوء.. أنا وأميراتنا الجميلات نقلك نحبك".

دنيا بطمة تزوجت من محمد الترك عام ٢٠١٣ بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى السابر ووالدة أطفاله حلا ومحمد وعبد الله الترك، ورزقت دنيا بطمة بطفلتين من زوجها وهما غزل وليلى روز التي تواصل الفنانة دنيا بطمة إخفاء ملامحها في العديد من الصور التي تنشرها.