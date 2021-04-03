صور جومانا مراد تبكي في عزاء ابنتها ونجوم الفن يواسونها

جومانا مراد أقامت مساءالجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة عزاء لابنتها الراحلة ديانا، والتي رزقت بها من عدة أشهر، وقد حضر العزاء العديد من زملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على مساندتها في هذه اللحظات الصعبة.

عزاء ابنة الفنانة جومانا مراد

عزاء ابنة الفنانة جومانا مراد التي توفيت يوم الاثنين بعد أشهر قليلة من ولادتها حضره العديد من نجوم الوسط الفني، الذين تواجدوا في منزل الفنانة السورية في منطقة الزمالك بمصر، وكان من بين المعزيين الفنانة درة وزوجها هاني سعد، كما حضرت كذلك الفنانة وفاء عامر، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والفنانة لبلبة، وكذلك الكاتبة إنجي علاء، وظهرت الفنانة جومانا مراد في حالة تأثر واضحة كما كانت تبكي وهي تستقبل زملائها الذين تواجدوا في العزاء.

الإجراءات الاحترازية تسيطر على عزاء ابنة الفنانة جومانا مراد

النجوم الذين تواجدوا في عزاء ديانا بسيسو ابنة الفنانة جومانا مراد حرصوا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث ظهر جميع النجوم وهم يرتدون الكمامة لحظة دخولهم العزاء، الفنانة جومانا مراد كانت قد كشفت عن وفاة ابنتها ونشرت صورة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي.. فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

صدمة النجوم بسبب وفاة ابنة جومانا مراد

العديد من النجوم والمتابعين قدموا التعازي للنجمة جومانا مراد وعبروا عن صدمتهم بعد علمهم بالخبر الحزين، وتمنوا لها الصبر والسلوان بعد فقدان طفلتها، ومن بينهم دعاء فاروق والفنانة درة، وكندة علوش، وأحمد رزق، وهند صبري، وأيتن عامر، وعبير صبري، وأمير شاهين، وأروى جودة، وليلى علوي، ونادية الجندي، وروجينا،واللبنانية نور، ورانيا محمود ياسين، وهبة نور، وسوزان نجم الدين، وجيهان عبد العظيم، وباسم ياخور وغيرهم.

يذكر أن الفنانة جومانا مراد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن ولادتها لتوأميها علي وديانا قبل أشهر، وكشفت أن ظروف الولادة كانت مختلفة وصعبة عن ظروف ولادتها لطفلها الأول محمد، بسبب ولادتها لهما قبل موعد الولادة الأصلي بفترة حيث تمت قبل يومين تقريبًا من الشهر السابع.