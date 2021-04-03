اليوم.. سنوب دوج يطرح كليب Roaches in My Ashtray

يستعد نجم الراب الشهير سنوب دوج لإطلاق ألبومه الغنائى الجديد، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائلا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها راب اب وgenerations الفرنسى وغيرها، ويحمل ألبوم النجم العالمى سنوب دوج عنوان From Tha Streets 2 Tha Suites هو الألبوم الثامن عشر للنجم الشهير، ولم يكشف النجم الشهير عن المزيد من تفاصيل ألبومه الجديد أو موعد إطلاقه.
كما أعلن أسطورة الهيب هوب سنوب دوج البالغ من العمر 49 عاما أنه سيطلق اليوم الجمعة أغنيته السينجل الجديدة " Roaches in My Ashtray " وذلك بعد أيام من طرح كليبه CEO الذي وصلت نسبة مشاهدته حتي الآن الي 2.5 مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".
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