قبل نقل موكب المومياوات.. تعرف على أعمال فنية عالمية ومصرية تؤكد عظمة...

عرس عالمي وتاريخي تشهده البلاد اليوم، حيث ينطلق موكب المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة فى مظهر حضارى ربما لم تشهده البلاد من قبل.

وتعد هذه الاحتفالية التى يشارك فيها كبار المسئولين حدثا تاريخيا كبيرا خاصة أن الموكب يضم 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

نرصد فى التقرير التالى أبرز الأعمال الفنية التى ألقت الضوء على الحضارة المصرية سواء عالميا أو مصريا.

عالميا :

Star gate

بطولة كيرت راسل، وإخراج رولاند إميريتش، ومن إنتاج عام 1994، وهو من نوعية أفلام الخيال العلمي؛ حيث يدور حول وجود جهاز تخاطر بين النجوم، واكتشاف كوكب يشبه حياة المصريين القدماء.

الفيلم تم إنتاجه بميزانية تقدر بـ55 مليون دولار، وحقق إيرادات تقدر بـ200 مليون دولار، وتم ترشيحه للعديد من الجوائز الدولية.

The fifth element

من إخراج لوك بيسون، عرض عام 1997، و يعتبر فيلم العنصر الخامس، من نوعية أفلام الخيال العلمي، ويحكي قصة رجل يأتي من المستقبل ليبحث عن سر الحياة الذي يجده في الحضارة المصرية القديمة.

The Mummy

فيلم «المومياء» أنتج عام 1999 من إخراج ستيفن سوميرس، و بطولة بريندان فرازر ، و تدور أحداث الفيلم حول فريق بحثي يقوم بأعمال حفر في منطقة الأهرامات، فيوقظ مومياء عن طريق الخطأ، ورصدت ميزانية للفيلم حوالي 80 مليون دولار، و حقق إيرادات 416 مليون دولار، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في صحراء المغرب.

The Mummy Returns

يعتبر فيلم «عودة المومياء» الجزء الثاني من فيلم «المومياء»، وتم تقديمه بعد عام واحد بعد انطلاق الجزء الأول في محاولة لاستغلال نحاجه، والذي بدأ احداثه بإرسال المومياء إلى لندن.

The Scorpion King

وهو من نفس سلسلة أفلام «المومياء» و«عودة المومياء»، إنتاج عام 2002، وإخراج شيك روسيل، ويحكي عن محارب الصحراء، الذي يتصدى للجيش الذي يريد احتلال وطنه، وضم الفيلم بطل المصارعة المحترفة دواين جونسـون، الذي جسد شخصية الملك العقرب، الفيلم تم إنتاجه بميزانية 100 مليون دولار، ونجح في جذب إيرادات 488 مليون دولار.

Gods of Egypt

ظهر عام 2016، وهو من أهم الأفلام العالمية التي استعرضت جانب من الحضارة الفرعونية مستخدمة الجرافيك والمؤثرات السمعية في مشاهد المعارك والحروب، وتم تصوير الفيلم بأكمله داخل استوديوهات هوليود.

ويركز الفيلم على الأسطورة المصرية إيزيس وأوزوريس، حيث تدور أحداث الفيلم حول أحد الأبطال الأمريكيين وهو من يحارب «ست» بالتعاون مع «حورس»، وهو ما اعتبره المؤرخين تشويه للتاريخ الفرعونى، إضافة الى بعض الرموز والديكورات التى ظهرت في الفيلم وهي لا علاقة لها بالحضارة المصرية القديمة بصلة مثل استخدام الفيلة، وهو من إخراج أليكس بروياس.

وقد تم رصد ميزانية ضخمة لإنتاج هذا الفيلم التي قاربت حد الـ140 مليون دولار.

Agora

يستعرض فيلم «أجورا» فترة الاحتلال الروماني لمصر، والظروف الصعبة التي لاقاها المصريون في ظل هذا الاحتلال، وهو من إخراج أليجادرو أمينابار، وصدر عام 2009.

Exodus: Gods and Kings

من أكثر الأفلام التي اثارت جدلَا عن حضارة مصر القديمة؛ حيث منعت وزارة الثقافة المصرية، عرضه داخل مصر لتضمنه تزييفا للتاريخ؛ حيث يدعى الفيلم أن اليهود هم من بنوا الأهرامات، وهو من إنتاج عام 2014، وأخرجه ريدلي سكوت، وقام ببطولته كريستيان بال، ميزانية قدرت بـ140 مليون دولار، وحقق إيرادات بقيمة 268 مليونا.

The Pyramid

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من العلماء يحاولون البحث عن أسرار الهرم المفقود، ثم يجدون أنفسهم مطاردين من مخلوق مرعب، وتم إنتاج فيلم الهرم عام 2014، وهو من إخراج جريجوري ليفاسير، ومن بطولة جيرارد بتلر، وبرينتون ثويتس، وقد تم تصوير الفيلم من خلال كاميرا وحيدة محمولة على الكتف، ورغم الميزانية المتواضعة للفيلم فإنه حقق أرباحا وصلت إلى 16 مليونا.

x-men: apocalypse

بطولة هيو جاكمان، وجينفير لورانس وأنتج عام 2016، وتدور أحداث الفيلم بشكل فانتازى عن مجموعة من الأشخاص يمتازون بالقوى الخارقة والمسئول عنهم آلهة المصريين القدماء، ويعمل الفيلم على تقديم مصر بشكل به تشويه؛ حيث ظهرت كبلد متخلف لا يعرف أى شكل للحضارة.

The Prince Of Egypt

أصدر عام 1998، وهو واحد من أهم وأضخم الأفلام وقدم على شكل فيلم «أنيميشن» غنائي بميزانية ضخمة قدرت بحوالي 70 مليونا، وحقق إيرادات تجاوزت 200 مليون دولار، وقدم الفيلم قصـة النبي موسى في مواجهـة فرعون مصر، حيث تسليط الضوء على قيام حاكم مصر الظالم «سيتي الأول» باضطـهـاد اليهود معتمدا على قوته والحضارة الجبارة التي كانت في مصر في تلك الفترة، وكان واضح على الفيلم الميل للجانب اليهودي، ولكنه تميز بصورة بصرية جاذبة الى جانب الأداء الصوتي لأشهر نجوم هوليود مثل ساندرا بولوك، وانجلينا جولي، وراف فينيس.

مصريا :

فيلم عروس النيل:

فيلم "عروس النيل"، الذي أُنتج عام 1963، من بطولة رُشدي أباظة عن دور المُهندس سامي فؤاد، الذي ينقب عن البترول في منطقة مقابر "عروس النيل" الفرعونية، ما أدى إلى فتح مقبرة، فأصابته لعنة الفراعنة لتُطارده "هاميس" التي قامت بدورها لُبنى عبدالعزيز طوال أحداث الفيلم.

ورقة شفرة :

أما فيلم "ورقة شفرة" أنتج عام 2008، من بطولة الثلاثى أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو، والذي يتحدث عن شباب مصري يهوى اللهو، ولا يهتم بالدراسة، فيعثر أحدهم على رسالة تركها له جده عالم الآثار، لتحدد مكان كنز مخبأ في أحد المناطق الفرعونية، ليقرر الثلاثة خوض المغامرة فتلاحقهم عصابة إسرائيلية تبحث بدورها عن الكنز.

فيلم غرام فى الكرنك "

بينما فيلم "غرام في الكرنك" أُنتج عام 1967، من بطولة الفنان محمود رضا، والفنانة فريدة فهمي، وتدور أحداث الفيلم في إطار استعراضي كوميدي، حيث يحاول الجميع حل مشكلات الفرقة المادية، فيسعون لتقديم أول أعمالهم في مسرح "معبد الكرنك" بالأقصر، لرؤيتهم أن هذا المكان سوف يكون سببًا في نجاحهم، لما يتمتع به من شعبية واسعة.

عريس من جهة أمنية

بينما ألقى الفنان عادل إمام الضوء على الفراعنة من خلال فيلمه "عريس من جهة أمنية"، الذي أُنتج عام 2004، وشارك فى بطولته شريف منير، وحلا شيحا، والذي استغل "خطاب النجاري" عمله في بازار، ومعرفته الواسعة بالآثار الفرعونية، فاستخدمها في السفه لصحبة الأجانب لأغراضه الشخصية، مثل الهندية التي صاحبها عند سفح أبوالهول في خلفية مشروع الصوت والضوء.

الحرب العالمية الثالثة

واما فيلم "الحرب العالمية الثالثة" أُنتج عام 2014، من بطولة الثُلاثي أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، والذي ناقش بشكل كوميدي ساخر مُعظم الرموز المصرية مثل توت عنخ آمون، ومحمد علي، وحتى أحمد عرابي، وبعض جنود الجيش المصري، فأظهر الفيلم توت عنخ آمون طفلًا صغيرًا لا يعي مصلحة نفسه، وأبو الهول لا يُهمه إلّا مصلحته حتى وإن تمثلت هذه المصلحة في "سيجارة.

الكنز

كما أن فيلم "الكنز" برع فى توثيق فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر الفرعونى حيث تدور أحداثه حول "حسن بشر" الذى قرر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلوم المصريات لمنزل العائلة بالأقصر ليجد وصية كتبها له والده ومذكرات مكتوبة بخط اليد منسوبة للبطل "على الزيبق"، ليبحث حسن خلال كل هذا عما تركه والده له، وهو عبارة عن 3 قصص أكثرها اثار قصة الملكة "حتشبسوت" التي جسدتها الفنانة هند صبرى والتي تواجه الكثير من المؤمرات من رجال الدين الذين عارضوا وجودها على كرسى الحكم، والفيلم من بطولة، محمد رمضان، محمد سعد، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، امينة خليل، هانى عادل، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، هيثم أحمد زكى

المومياء

بينما يعد فيلم "المومياء" ايقونة فى السينما المصرية والتى استطاعت ان تلقى الضوء بشكل دقيق عن الفراعنة، وتدور أحداثه حول قصة حقيقية وقعت فى الدير البحرى حول إحدى العائلات الكبيرة التى كانت تتاجر فى الآثار الفرعونية، ووصول بعثة أثرية من القاهرة إلى وادى الملوك عام عام 1881 للبحث عن آثار الأسرة الـ21، والفيلم من بطولة نادية لطفى، احمد مرعى، عبد العظيم عبد الحق، محمد نبيه، زوز حمدى الحكيم، شفيق نور الدين، أحمد خليل، محمد خيرى وإخراج شادى عبد السلام.

مسلسل لا اله الا الله

بينما مسلسل "لا إله الا الله" الذي تصدر أوائل الأعمال التي تناولت الحديث عن عصر الأجداد تناول عصر الفراعنة من منظور ديني، وتم عرض الجزء الأول منه على الشاشة قبل حوالي 36 عامًا، وتحديدًا عام 1985.