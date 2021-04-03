هند صبرى تعلن تعافيها من كورونا: ”المسحة سلبية ألف حمد وشكر يارب”

أعلنت الفنانة الكبيرة هند صبرى، سلبية المسحة الأخيرة لها، وقالت فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك: "الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء"، ونشرت هند صورة من اختبار كورونا، معلقة: "المسحة سلبية ألف حمد وشكر يا رب.. الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء".

وكانت الفنانة هند صبرى، كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها تخضع لفترة عزل منزلى منذ فترة، وتنتظر شفائها خلال أيام قليلة لتعود لتصوير أعمالها الفنية.

وأكدت هند صبرى، سعادتها البالغة للمشاركة في الحدث العالمى "نقل المومياوات الملكية" من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، مستنكرة تلك التعليقات السلبية التي انتقدت الاستعانة بها في الحدث العالمى، لأنها ليست مصرية أبا عن جد، حيث كتبت فى تدوينه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح".

وأضافت: "أنا كتبت فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم.. من اجتهد وقرّر أنى مشاركة لوحدى، هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟.. ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد"، وتابعت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذى نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".

وتابعت الفنانة التونسية، "فخورة أني أشارك بجزء صغير جدًا جانب كبار نجوم مصر، وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، اللى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق".